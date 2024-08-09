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Rasim Özdenören'den "Müslümanca Yaşamak"

Yedi Güzel Adam'dan biri olan Rasim Özdenören, öyküleriyle okurlarının gönlüne taht kurmuş bir isimdir. Edebi ve düşünsel eserlerinde birey üzerinden toplumsal çıkarımlar yapan yazar, bu yönü ile insanın evvela kendisini sorgulaması gerektiğini hatırlatan bir uyarıcı olmuştur. Düşünce dünyamızda daima var olan, "İslam'ı hayatımızda ne kadar yaşıyoruz?" sorusunu bir kez daha "Müslümanca Yaşamak" eseriyle bizlere sorgulatıyor. İşte, bu kıymetli eserden sizler için alıntıları bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 09.08.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 11:59
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İnsanın yapmadığı şeyi söylemesi nasihat değildir, ahkâm kesmedir.

Rasim Özdenören

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Müslümanın en etken tebliğ aracı bizzat yaşayışıdır.

Rasim Özdenören

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Allah dilerse her şey olur, ona kuşku yok. Fakat Allah'ın dilediği, emrettiği hayat yaşanmadıkça, Allah'ın hükmü insanlar arasında yürürlüğe girmez.

Rasim Özdenören

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Ben, asıl kendi hatalarından kaçan, kendi hatalarını görmezlikten gelen tavırdan korkarım.

Rasim Özdenören

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Gerçekte, bugün, İslam'a bilinçli ya da bilinçsiz biçimde karşı koyanların çoğu İslam hakkında doğru dürüst bir bilgi edinmiş değildir.

Rasim Özdenören

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