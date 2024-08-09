Rasim Özdenören'den "Müslümanca Yaşamak"

Yedi Güzel Adam'dan biri olan Rasim Özdenören, öyküleriyle okurlarının gönlüne taht kurmuş bir isimdir. Edebi ve düşünsel eserlerinde birey üzerinden toplumsal çıkarımlar yapan yazar, bu yönü ile insanın evvela kendisini sorgulaması gerektiğini hatırlatan bir uyarıcı olmuştur. Düşünce dünyamızda daima var olan, "İslam'ı hayatımızda ne kadar yaşıyoruz?" sorusunu bir kez daha "Müslümanca Yaşamak" eseriyle bizlere sorgulatıyor. İşte, bu kıymetli eserden sizler için alıntıları bir araya getirdik.