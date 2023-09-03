Postmodern edebiyat nedir?

◼ İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan akım olan postmodernizm, geleneksel olan her şeyin sınırlarını zorlamıştır. Bu akım, karmaşık ve çelişkili bir dünyanın yansımasını sunar adeta. Sıklıkla anlatı yapılarını bozar, gerçeklik kavramını sorgular ve okuyucuları metnin içine çeker.

◼ Postmodernizm akımın kullanıldığı sanatsal ürünlerde izleyici/okuyucu alışılmışın dışında bir deneyimi sezinler. Metinlerin en temel özelliklerinden zaman ve mekan unsurları, bulunduğu gerçek düzlemden koparılarak yeniden oluşturulur.

EDEBİYATTA POSTMODERN TEKNİKLER