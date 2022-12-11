Türk edebiyatına pitoresk bakış
Bugün teknolojinin gelişmesiyle beraber görüntü ve yazıyı birbirinden ayrı düşünemez olduk. Bu ifade ortaklığının tarihine dönüp bakığımızda hem faydacı hem de estetik kaygılar görürüz. Sanat kaygısıyla güzel manzaraların yazıya aktarılırken bir tablo gibi tasvir edilmesi pitoresk olarak tanımlanır. Farklı disiplinlerde başka anlamlara bağlansa da pitoresk, çoğu zaman güzel ve esrarengiz çağrışımlar için kullanılmıştır. Bu çok yönlü kavramı Türk edebiyatı bağlamında örneklerle ele aldık.
Giriş Tarihi: 11.12.2022
16:40
Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
17:00
🔹 Fransızca ya da İtalyancadan dilimize geçtiği düşünülen
, görünüşü bir tablo konusu olmaya değecek güzellikte olan görüntüdür. pitoreskin kısa tanımı
🔹Şiirde ise bu ifade
anlamında kullanılmaktadır. resim gibi tasvir etme, betimleme
🔹Attila Özkırımlı, Açıklamalı Edebiyat Terimleri Sözlüğü'nde pitoresk terimini
"Resim gibi olan, resimsi. Anlatımda özellikle tasvirlerde resim etkisi uyandıran renklilik, canlılık için kullanılır" şeklinde açıklar.
🔹Bir başka ifadeyle pitoresk; anlatım tekniklerinin çeşitlendiği ve duyguların, düşüncelerin görünür kılındığı tablo gibi
sözcüklerle resim çizme sanatı olarak tanımlanabilir.
🔹Klasisizmin kurallı halinden sıyrılan romantizmde, özgür ruh vurgusu yapılmış, kaidelerden koparak duyguların içten geldiği gibi ifade edilmesi söz konusu olmuştur. Bu yönleriyle
pitoresk ve romantizm birbirinden ayrı düşünülemez.
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(Kaplan, 1953, s. 16) ve Mehmet Kaplan'a göre Servet-i Fünun neslinin üslupta yaptığı en önemli yenilik sıfat inkılabıdır. "Türk edebiyatında tasvircilik eğilimi Servet-i Fünun'dan önce resim altına şiir yazma cereyanı ile başlamıştır."
«Yeşil dikenler içinden, yosunlu bir yardan Sukût eder gibi indik kenâr-ı deryâyâ. Yağardı sâhili tezyîn eden ağaçlardan Sadefli kumlara titrek, rakîk bir sâye. Bu gölgelikti Sezâ'nın sedîr-i müntehibi Hayâlini buradan mezcederdi dalgalara. Uzakta, Heybeli'nin tâ ucunda, martı gibi Küflâde-bâl-i tenezzühdü bir beyaz kotra. Güneş, tulû'a henüz başlamış kadar mahmûr, Pamuk bulutların üstünde eyliyordu huzur…»
(Tevfik Fikret, Seza)
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. Yeşil dikenler içinden, yosunlu bir yardan denizin kenarına inilmiştir. Sahili süsleyen ağaçlardan sedefli parlak kumlara titrek ince bir gölge yağacaktır. Bu gölgelik Seza'nın beğendiği gölgeliktir, Tevfik Fikret "Seza" şiirinde bir tabiat manzarasıyla karşımıza çıkar . Bu tabiat tablosunun uzağında Heybeli'nin tam ucunda, martı gibi kanat açmış bir beyaz yelkenli yer almaktadır. buradan hayalini dalgalara katacaktır Güneş, doğmaya başlamamış kadar mahmurdur ve pamuk bulutların üstünde huzur eyliyordur.
Türk Şiirine Aynadan Bakmak
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Mehmet Kaplan'a göre Tevfik Fikret'in şiirlerinde pitoresk üslup bir araç iken Cenap Şehabettin'in şiirlerinde amaç haline gelir. Tevfik Fikret'te gördüğümüz pitoresk endişe, Cenap Şehabettin'de bulunmaz. O, gerçekten de kelimelerle tablo çizmek için pitoresk üslubu benimsemiştir.
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Elhan-ı Şita şiirinde de Cenap Şehabettin'in gerçekten kar yağarken yaşanan o büyülü dakikaları tablolaştırdığını görürüz.