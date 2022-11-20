Türk Şiirine Aynadan Bakmak

◾Yalnızca bir nesne olmayan ayna, psikoloji ve felsefede insanın benliğini temsil eder. İnsan henüz bebekken aynadaki yansımasına bakar ve kendini zihninde gördüğü şekilde tasavvur eder. Bir yerde insanın kendiyle tanıştığı sihirli bir ögedir ayna.

◾Eskiden beri masallarda, efsane ve destanlarda önemli ve kilit bir parça olarak kendine yer bulan aynanın geçtiği en eski edebi kaynaklardan biri Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı Dîvânü Lügati't Türk'dür.