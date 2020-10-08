Peyami Safa'nın Fatih Harbiye romanı hakkında 10 bilgi

📑 Romanın kısa bir özeti

Fatih- Harbiye arasında...

📌Fatih – Harbiye romanı, Fatih'te doğup büyüyen Neriman adlı ana karakterin Batı kültürüne duyduğu hayranlığı ve kim olduğunu anlama çabası üzerine kurulur. Darülelhan'da (konservatuar) ud dersleri alan Neriman, yedi senedir babası Faiz Bey'in de çok sevdiği Şinasi ile birliktedir ve herkes ikisinin evlenmesini beklemektedir. Fakat son aylarda Neriman sık sık gece eve geç dönmeye, Macit adlı Avrupai, bakımlı bir adamla birlikte dışarı çıkmaya başlamıştır.



📌Macit'in Neriman'ı bir baloya davet etmesi, romanın ana konusunu oluşturur. Baloya gitmek için babasından para istemesi gereken Neriman, ailesinin çektiği zorlukları bildiği için Faiz Bey'i buna ikna etmeye, ona mümkün olduğunca iyi davranarak istediğini elde etmeye çalışır. Bu arada Şinasi de Neriman'ın yaşadığı değişiklikleri anlamaya, onun neden eskisi gibi olmadığını öğrenmeye çalışmakta, fakat kendi sakin doğası nedeniyle beklemekten başka bir şey yapmamaktadır.

Olayların geliştiği asıl bölüm

📌Şinasi, bir süre sonra Neriman'a bu konuyu açıp onun artık alafranga bir yaşam sürmek istediğini, bunun için de kendisi gibi birine değil, Macit gibi bir "kavalyeye" ihtiyaç duyduğunu söylediğinde Neriman bir sinir krizi geçirir. Kızının bu halini gören Faiz Bey, onu Şinasi ile hemen evlendirmeye karar verir, fakat Neriman kendisi yaşlarda genç kızların bu şekilde yaşamadığını, bu şekilde mutlu olamayacağını söyleyerek birkaç ay izin ister. Bu konuşma sırasında, babasına balo konusunu da açar ve baloya Şinasi ile birlikte gideceği yönünde bir yalan söyleyerek babasından izin almayı başarır. Faiz Bey kızının baloya gidebilmesi için gerekli masrafları karşılamaya çalışırken, Neriman istemeye istemeye olsa da Şinasi'yi de baloya davet eder.

Neriman'ın duyduğu bir hikayeden tüm bakış açısını değiştirmesi



📌Romandaki olayların seyrini deyiştiren, Neriman'ın dayısının alafranga kızlarından dinlediği bir hikaye olur. Kuzenlerinin tanıdığı bir Rus kızı, sevdiği erkeği zengin ve lüks bir hayat süren başka bir adam için terk etmiş, fakat daha sonra pişman olup mutsuzluktan intihar etmiştir.