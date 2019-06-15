Peyami Safa hakkında bilinmeyen 10 detay

➡ Peyami Safa, varlıklı bir ailenin çocuğu değildi ve zor şartlar altında kendini yetiştirdi. Üstelik hep hastaydı. Hayatı boyunca tatil yapmaksızın yazmasına rağmen kıt kanaat geçindi.

➡ Bu durumu 'yaratıcı sefalet' olarak niteledi: "Fakirlik ve hastalık dirilticidir; korkutur ve iradeyi kamçılar; uyuklayan enerjileri ayaklandırır... Başarmak için korku da ümit kadar şarttır. İnsana fakirliğin ve insanlığın öğrettiklerini hiçbir okul ve kitap veremez."