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Özdemir Asaf'tan "Benden Sonra Mutluluk"

Yayınlanma Tarihi: Aralık 25, 2024 11:50

Türk edebiyatının simge isimlerinden biri olan Özdemir Asaf, Cumhuriyet dönemi Türk şairlerdendir. Şiirleriyle yaşadığı dönemine damga vuran ve Çağdaş Türk şiirlerinin özgün isimlerinden Özdemir Asaf'ın en çarpıcı eserlerinden biri de "Benden Sonra Mutluluk" adlı kitabıdır. Bu eser, şairin daha önce yayınlanmamış şiirlerinden oluşmakta. İşte, şairin "Benden Sonra Mutluluk" isimli kitabından sizler için derlediğimiz dizeleri...

1/20

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Gelmesen önemli değil, gelsen önemli olurdu.

ÖZDEMİR ASAF

Özdemir Asaf'ın kaleminden "Dokuza Kadar On"

2/20

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Artık olan oldu

Gitseniz gitmeseniz bir

Ben düş kursam da kurmasam da

Aklıma yüzünüz gelecektir.

ÖZDEMİR ASAF

3/20

🔷

Dün sabaha karşı kendimle konuştum

Ben hep kendime çıkan bir yokuştum

Yokuşun başında bir düşman vardı

Onu vurmaya gittim kendimle vuruştum.

ÖZDEMİR ASAF

4/20

🔷

Sen de gördüğümü görecekler diye ödüm kopuyor.

ÖZDEMİR ASAF

5/20

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Hep ben bir şeyden, bir yerden, bir kimseden uzaktaydım...

ÖZDEMİR ASAF

Özdemir Asaf'ın "Kırılmadık Bir Şey Kalmadı" kitabından alıntılar

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