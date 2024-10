Özdemir Asaf'ın kaleminden "Dokuza Kadar On"

Türk şiirinin kendine has ve yalnız şairlerinden olan Özdemir Asaf, "Dokuza Kadar On" isimli eserinde şunları söyler ve yalnız hisseden okurseverlerinin kalbinde kendine yer açar: "Yalnızlık paylaşılmaz. Paylaşılsa yalnızlık olmaz." Sizlere Özdemir Asaf'ın, "Dokuza Kadar On" adlı eserinden alıntılar derledik.