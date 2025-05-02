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Özbek şairi Süleyman Çolpan'ın zihinlere kazınan dizeleri

Yayınlanma Tarihi: 02.05.2025 17:15

Süleyman Çolpan, Türkistan'ın övüncü olan yazarlardan biri. Asıl adı Abdulhamit Süleymanoğlu olan şair, Fergana Vadisi'nde yetişen önemli fikir insanlarındandır. Özbek edebiyatını özgürlükçü fikirleriyle mayalayan Çolpan, yazım hayatında "Çolpan, Endicanlı, Kalender, Mirza Kalender" gibi mahlaslar kullanmayı tercih eder. Kendini Türklerin kutsal yıldızı çolpan gibi görür. Sabaha karşı ortaya çıkan çolpan yıldızının insanlara, hayvanlara ve kervanlara nasıl yol gösteriyorsa kendisi de halkına esaretten kurtulmaları için kılavuzluk etmek istediğini söyler. Dediğini de yapar. Süleyman Çolpan; Özbek şiir akımının kurucusu, oyun yazar, çevirmen, istidatlı yazar ve yayıncıdır. İşte, böylesine önemli bir isimden sizler için akıllardan çıkmayacak dizeleri derledik.

1/20
GÜZEL TÜRKİSTAN
GÜZEL TÜRKİSTAN

Uyan halkım bitsin artık bunca zulümler

ABDULHAMİT SÜLEYMAN ÇOLPAN

Özbekistan'ın hürriyet meşaleleri

2/20
MERİH YILDIZINA
MERİH YILDIZINA

Söyle yıldız, hâlin nedir? Nasıl buldun dünyayı?

ABDULHAMİT SÜLEYMAN ÇOLPAN

3/20
BEN VE BAŞKALARI
BEN VE BAŞKALARI

Hürriyet masallarını dinleyen başka,

Esaret türküsünü dinleyen benim

ABDULHAMİT SÜLEYMAN ÇOLPAN

4/20
HALK
HALK

Bütün gücü halk içinden alalım,

Kucak açarak halk içine varalım!

ABDULHAMİT SÜLEYMAN ÇOLPAN

5/20
BOZULAN ÜLKEYE
BOZULAN ÜLKEYE

Ey, dağları göklere selâm veren büyük ülke,

Ne içindir senin başında kara bulutlu bu gölge?

ABDULHAMİT SÜLEYMAN ÇOLPAN

Türkistan'ın kalbi: Registan Meydanı

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