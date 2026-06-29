Fuad Köprülü: Türk Edebiyatı ve Siyasetinin Abide İsmi

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🔹 İstanbul, Galatasaray, Mercan ve Kabataş liselerinde vekil öğretmenlik yapan Köprülü, Halit Ziya Uşaklıgil'in 20 Aralık 1913'te İstanbul Darülfünundaki Türk edebiyatı profesörlüğünden istifa etmesinin ardından, 23 yaşında bu görevi üstlendi. Darülfünunda Türk edebiyatı müderrisliğinde 1941'e kadar göreve devam eden Köprülü'nün genç yaşında diploması bulunmadan profesör olması, etrafındaki ilim ve fikir çevrelerinde de birçok çalkantılara sebebiyet verdi.

🔹 Köprülü, 1924'te Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) Müsteşarlığında görev yaptı. 1936'da Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi profesörlüğüne, 1937'de Siyasal Bilgiler Okulu Türkiye Siyasi ve İdari Tarihi profesörlüğüne tayin edildi. Köprülü, Türk Derneği, Asar-ı İslamiye ve Milliye Tedkik Encümeni, Türk Ocakları, Türk Yurdu ve Milli Tetebbular Mecmuası, Türk Bilgi Derneği ve Türkiyat Enstitüsünün kuruluşunda yer aldı.

🔹 Türk halk edebiyatı alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Köprülü, 42 yılda 210 eser ve araştırma ile 1000'in üzerinde makale yayımladı. Köprülü, 1914'te kurulan Türk Bilgi Derneğinde ve 1915'te Ali Emiri Efendi başkanlığında kurulan Asar-ı İslamiye ve Milliye Tedkik Encümeninde genel sekreterlik görevi yaptı.