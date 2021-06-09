Osmanlı’nın alim şairlerinden Nev’i'nin ilimle harmanlanan şiirleri

🔶 Nev'i müderrisliğin yanında çeşitli görevlerde de yer aldı. Bunlardan biri Üçüncü Murâd tarafından görevlendirildiği Bağdat kadılığıydı. Fakat Üçüncü Murad kararında bir değişiklik yapmış ve Nev'i'yi Şehzade Mustafa'ya hoca olarak tayin etmişti.

Şehzade Bayezid'in katline kimler sebep oldu?

🔶Sultanlar tarafından büyük bir hürmet gösterilen Nev'i, Sultan Murâd'ın için çok kıymetli bir alimdi. Sultan, Nev'i geldiği zaman ayağa kalkar ve şairle şiir sohbetlerinde bulunurdu. Nev'i Divanı'nda Sultan Murad'ın kendisine hürmetini şu şekilde anlatır:

"Niçe gündür ki bir dem sohbetine iştiyâkum var

Husûsâ Hân Murâd'un izzetinden iftirâkum var"

🔶Müderrislik konusunda çok başarılı olan Nev'i, diğer şehzadelerin de eğitiminden sorumlu tutuldu. Bâyezid, Osman ve Abdullah adlı şehzadelerin de katıldığı bu dersler yaklaşık beş yıl sürdü.