Osmanlı’nın alim şairlerinden Nev’i'nin ilimle harmanlanan şiirleri
Nev'i kendi ifadesiyle "akıcı şiirleri, öldükten sonra bile dillerde ırmaklar gibi söylenecek" 16. yüzyıl şairlerindendi. Ömrünü ilim yolunda harcayan Nev'i'ye göre gerçek şairler, aynı zamanda ilim sahibi olmalıydı. Çağdaşı Baki ile yakın dost olan Nev'i padişahlardan tezkire yazarlarına kadar herkesin hürmet gösterdiği bir şahsiyetti. Gelin, Osmanlı'nın alim şairlerinden Nev'i'nin hayatına, eserlerine ve ilimle harmanlanan şiirlerine yakından bakalım…
Giriş Tarihi: 09.06.2021
18:17
Güncelleme Tarihi: 09.06.2021
19:15
OSMANLI’NIN ALİM ŞAİRİ: NEV’İ
🔶 16. yüzyıl
yaşadığı bir dönemdi. Osmanlı edebiyatının altın çağını
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gibi şairlerin yer aldığı bu dönemde sade dilli ve samimi duygulu gazelleriyle alim bir şair vardı: Nev'i… Baki, Fuzuli, Hayali, Bağdatlı Ruhi
🔶 Bahsi geçen edebiyatımızda iz bırakmış şairlerin yanında Nev'i kendi has nitelikleriyle
Divan şiirinin kendi sesini yakalayarak zirveye ulaştığı bir dönemde Nev'i'nin bu edebiyata yaptığı katkılar azımsanamazdı. ayrı bir konumdaydı.
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Baki kimdir?
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Hayali kimdir?
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Bağdatlı Ruhi kimdir?
🔎 Fuzuli kimdir?
🔶Ünlü şairin hayatına yakından bakacak olursak
geldiğine şahitlik ederiz. Asıl adı Yahya olan Malkara doğumlu şair, anne tarafından meşhur Muhammediyye isimli eserin yazarı köklü bir aileden Yazıcıoğlu Mehmed'in soyundan gelir.
🔎 Daha çok Muhammediyye adlı eseriyle tanınan Osmanlı mutasavvıf şairi. Yazıcıoğlu Mehmet:
🔶Ömrü ilim irfanla geçen Nev'i'nin bu yolculuğu, çocukluğunda
başladı. babasından aldığı tasavvuf dersleriyle
🔶Gençliğinde
dönemin iki önemli alimi Karamanî Ahîzâde Ahmed Efendi'nin Dâvud Paşa Medresesi'nde ve Mehmed Efendi'nin Sahn-ı Seman'daki derslerine devam etti. ilim uğruna İstanbul'a gelen Nev'i,
🔎 Celvetiye tarikatının önde gelen şeyhlerindendi. Karamanî Ahîzâde Ahmed Efendi:
BAKİ’NİN YAKIN DOSTU OLDU
🔶 İstanbul'a geldiğinde ise onu büyük bir sürpriz bekliyordu.
🔶 Başta Baki olmak üzere devrin önemli şairleriyle
Bu arkadaşlık Nev'i'nin hayatının dönüm noktalarından biri oldu. arkadaşlık kurdu.
Şairlerin sultanı Baki'nin beyitleri ve anlamları
🔶Edebiyatımızda sultanü'ş şuara olarak adlandırılan
Bu dostluk ilerleyen yıllarda sanatlarında benzerliği de ortaya çıkarmıştı. Baki ve Nev'i gayet samimi iki dosttu.
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isimli eserinde ikilinin dostluğunun kimi zaman tatlı bir Fuat Köprülü Edebiyat Araştırmaları da ileri sürer. rekabete dayandığını
🔎 Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu, Türkoloji'de yeni ufuklar açmış ilim otoritesi, edip, yazar, siyaset ve devlet adamı. Fuat Köprülü:
🔶Nev'i, İstanbul'da dönemin önemli
katıldı. Kınalızade Tezkiresi'nde yer aldığı gibi âdeta Kur'an-ı Kerim'de geçen ilim adamlarının yetiştiği merkezlere Meryem Suresi, 12. ayetine cevap verircesine ilme sarıldı. "Ey Yahya, Kitab'a sımsıkı sarıl!"
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📜 Meryem Suresi'nin 12. ayetini dinlemek ve tefsirini okumak için tıklayınız
🔶 Hocalarının ilgi ve takdirini kazanan Nev'i önemli yerlere geldi. Hocası Ahizade Mehmet Efendi'nin tayiniyle
Ve hayatı boyunca pek çok medresede müderrislik yaptı. Süleymaniye Medresesi'ne mülâzım oldu.
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Medrese tahsilini bitirip icazet alan. Mülazım:
🔶 Osmanlı'da çok itibarlı konum olan
Sahn-ı Seman hocalığına kadar yükseldi.
ŞEHZADE MUSTAFA’YA HOCA OLDU
🔶 Nev'i müderrisliğin yanında çeşitli görevlerde de yer aldı. Bunlardan biri Üçüncü Murâd tarafından görevlendirildiği
Fakat Üçüncü Murad kararında bir değişiklik yapmış ve Bağdat kadılığıydı. Nev'i'yi Şehzade Mustafa'ya hoca olarak tayin etmişti.
Şehzade Bayezid'in katline kimler sebep oldu?
🔶Sultanlar tarafından büyük bir hürmet gösterilen Nev'i, Sultan Murâd'ın için çok kıymetli bir alimdi. Sultan, Nev'i geldiği zaman
Nev'i Divanı'nda Sultan Murad'ın kendisine hürmetini şu şekilde anlatır: ayağa kalkar ve şairle şiir sohbetlerinde bulunurdu.
"Niçe gündür ki bir dem sohbetine iştiyâkum var Husûsâ Hân Murâd'un izzetinden iftirâkum var"
🔶Müderrislik konusunda çok başarılı olan Nev'i, diğer
Bâyezid, Osman ve Abdullah adlı şehzadelerin de katıldığı bu dersler yaklaşık beş yıl sürdü. şehzadelerin de eğitiminden sorumlu tutuldu.