Oscar Wilde kimdir? Oscar Wilde eserleri, sözleri, şiirleri, kitapları…

📌 Cerrah Sir William Wilde ve şair Jane Francesca Wilde'in ikinci çocukları olarak 1854'te Dublin'de doğan Oscar Wilde, iyi bir eğitim aldı. Hayatını Dublin, Paris, Londra ve Amerika'da geçiren yazar, şair ve öykücü olması ile öne çıktı. John Ruskin ve Walter Pater'in metinlerinden ve hayata bakışlarından etkilenen Wilde ortaya çağdaşlarından farklı bir estetik algısı koydu. Londra'da estetizm dersleri veren Wilde, dönem eleştirmenleri tarafından karakteri ve eserleri sebebiyle çok sıkı eleştirilere maruz kaldı. Oscar Wilde'in ölümü meselesi epey karmaşıktır. 1900 yılında ölen yazar kimilerine göre intihar etmiş kimilerine göre ise menejit hastalığından ölmüştür. Wilde önce Bagneux'ta bir mezarlığa sonra ise Paris'in merkezindeki en büyük mezarlık olan Pere Lachaise Mezarlığına gömüldü. Mezar bugün dahi hayranlarının ziyaretçi akınına uğramaktadır.

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