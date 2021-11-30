Oscar Wilde kimdir? Oscar Wilde eserleri, sözleri, şiirleri, kitapları…
Edebiyat tarihçileri tarafından 19. yüzyılın en büyük yazar ve şairleri arasında sayılan Oscar Wilde iğneleyici dili ve farklılaşan üslubu ile geniş bir okuyucu kitlesine hitap etti. 1900'de ölen Oscar Wilde kimdir? Oscar Wilde eserleri, sözleri, şiirleri, kitapları, edebi yönü…
Giriş Tarihi: 30.11.2021
18:57
📌 Cerrah Sir William Wilde ve şair Jane Francesca Wilde'in ikinci çocukları olarak 1854'te Dublin'de doğan Oscar Wilde, iyi bir eğitim aldı. Hayatını Dublin, Paris, Londra ve Amerika'da geçiren yazar, şair ve öykücü olması ile öne çıktı. John Ruskin ve Walter Pater'in metinlerinden ve hayata bakışlarından etkilenen Wilde ortaya çağdaşlarından farklı bir estetik algısı koydu. Londra'da estetizm dersleri veren Wilde, dönem eleştirmenleri tarafından karakteri ve eserleri sebebiyle çok sıkı eleştirilere maruz kaldı. Oscar Wilde'in ölümü meselesi epey karmaşıktır. 1900 yılında ölen yazar kimilerine göre intihar etmiş kimilerine göre ise menejit hastalığından ölmüştür. Wilde önce Bagneux'ta bir mezarlığa sonra ise Paris'in merkezindeki en büyük mezarlık olan Pere Lachaise Mezarlığına gömüldü. Mezar bugün dahi hayranlarının ziyaretçi akınına uğramaktadır.
Yahya Kemal'in en sevilen 10 şiiri
📌 Üretken bir yazar olan Wilde şiir, öykü ve piyes dalında eserler yayınladı. Mutlu Prens, Dorian Gray'in Portresi ve De Profundis isimli eserleri büyük bir şöhrete ulaşan Wilde, edebiyaat tarihinde yazdıkları ve eserleri ile ciddi bir yer edindi.
➡ Dorian Gray'in Portresi
➡ Mutlu Prens
➡ Reading Zindanı Baladı
➡ Önemsiz Bir Kadın
➡ Yalnız Sıkıcı İnsanlar Kahvaltıda Parıldar
➡ De Profundis
➡ Ciddi Olmanın Önemi
➡ Lord Arthur Savile'in Suçu
➡ Hep Bir Şeyi Unutmuş Gibi
➡ Canterville Hayaleti
➡ Lady Windermere'in Yelpazesi
➡ Nar Evi
➡ Salome
➡ Mürver Ağacı
➡ Öyküler
Attila İlhan'ın en sevilen 10 şiiri
📌 "Günümüzde insanlar her şeyin fiyatını biliyorlarsa da hiçbir şeyin değerini bilmiyorlar."
Türk şiirinde su imgesi