Melih Cevdet’in en çok sevilen 20 şiiri
Garip akımının son temsilcisi Melih Cevdet Anday, Türk şiirinin büyük ustalarından biriydi. Şairliğinde olduğu gibi piyes, roman, deneme ve makale yazarlığında da üstün bir kabiliyeti vardı. Evrensel değerleri kalemine yansıtan Anday, çok sayıda çeviriye de imza attı. Eserlerinde kendi adı haricinde birden çok takma isim kullandı. Oyunları başta Devlet Tiyatrosu ve Şehir Tiyatroları olmak üzere çeşitli tiyatro grupları tarafından izleyiciyle buluşmaya devam eden Melih Cevdet'in ölüm yıl dönümü vesilesiyle sevilen 20 şiirini sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 28.11.2021
15:45
Güncelleme Tarihi: 28.11.2021
15:59
Melih Cevdet Anday, Çok Güzel Şey
Yaşamak güzel şey doğrusu Üstelik hava da güzelse Hele gücün kuvvetin yerindeyse Elin ekmek tutmuşsa bir de Hele tertemizse gönlün Hele kar gibiyse alnın Yani kendinden korkmuyorsan Kimseden korkmuyorsan dünyada Dostuna güveniyorsan İyi günler bekliyorsan hele İyi günlere inanıyorsan Üstelik hava da güzelse Yaşamak güzel şey Çok güzel şey doğrusu.
Melih Cevdet Anday
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da aralarında bulunduğu çok sayıda şiir kitabı, roman ve tiyatro oyununa imza atan, "Rahatı Kaçan Ağaç", "Telgrafhane", "Ölümsüzlük Ardında Gılgamış" ve "Yanyana"nın Melih Cevdet Anday, "Garip" akımının son temsilcisi 13 Mart 1915'te İstanbul'da dünyaya geldi.
🖍 1931'de Kadıköy Ortaokulunu, 1936'da ise
Ankara Gazi Lisesi'ni bitirdi.
Melih Cevdet Anday kimdir? Eserleri nelerdir?
Melih Cevdet Anday, Ahlak
Ahlak kalmadı dünyada Kiracısı öyle, işçisi öyle Hami köylü saftır derler a İnanma Cırrr Kapı Kim o? Dilenci. Kuru ekmek verirsin beğenmez Taze ekmek senin nene! Kalmadı, dedim ya, kalmadı Ahlak kalmadı memlekette.
Melih Cevdet Anday
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🖍 Liseyi bitirdiği yıl "
Ukde" isimli şiiri Varlık Dergisi'nde yayımlanan usta kalem, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ne girdi ancak tamamlamadan okuldan ayrıldı.
🖍 Melih Cevdet Anday,
sosyoloji öğrenimi için 1938'de Belçika'ya gitti, iki yıl sonra 2. Dünya Savaşı çıkınca yurda döndü.
Orhan Veli ve arkadaşları edebiyatta neyi yıkmak istedi?
Melih Cevdet Anday, Yaz Sonu Şiirleri
Dün gece yağmur yağdı kente, Sonra sabah, güneşte ayıklanmış, Bir kahvede düşünüyorum, Sen geleceksin ya, dalgınlık Kopuverdi bir daldan, sallanarak Geçen bayrak açmış bir bulut, Sonra ikindi ve akşam, bakarsın, Uyurken bir daha o yağmur
Melih Cevdet Anday
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🖍 Anday'ın şiirleri
adlı dergilerde okurla buluştu. Ses, Yaprak, Yeditepe, Papirüs, Yeni Ufuklar, Yeni Dergi, Soyut, Ataç, Dönem, Yön
🖍 Anday ile lise arkadaşları Orhan Veli ve Oktay Rifat,
başlattı ve 1941'de "Garip" isimli şiir kitabını çıkardı. Veli ve Rifat ile aynı şiir çizgisinde yürüyen Anday, duygu bakımından arkadaşlarından ayrıldı. "Garip Akımı"nı
Oktay Rifat'ın şiirlerindeki 15 tema
Melih Cevdet Anday, Şaşırtıcı Karşılaşma
Çok eskiden yaşadım bu anı ben Dersiniz şaşkınlık içinde. İlk girdiğiniz bir ev, bir merdiven Birden güneş vuran pencere,
Ve tam sırasında tren düdüğü… İşte böyle gelmişti siz dünyada Değilken bir gün öğle üstü Bu renklerle bu sesler bir araya.
Yaşamak anımsamak mıdır yoksa? Sanmam, biz de bir sestik belki Birileri için yıllar önceki Şaşırtıcı karşılaşmada
Melih Cevdet Anday
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🖍 Başarılı yazar, 1958-1964 yıllarında
Tercüman, Büyük Gazete ve Cumhuriyet gazetelerinde yazılarını kaleme aldı. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü fonetik-diksiyon öğretmenliğine 1954'te başlayan Anday, 1977'de emekli oldu.
🖍 Melih Cevdet Anday, 1964-1969 yıllarında TRT Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunurken, 1979'da ise
UNESCO Genel Merkezi Kültür Müşaviri olarak Paris'e gitti.
🖍 İlk dönem şiirlerinde kısa üçlüklerde
işleyen Anday, yaşama sevinci, savaş karşıtlığı ve aşk temalarını "Rahatı Kaçan Ağaç" şiiriyle duygudan düşünceye yöneldiği döneme geçerek dünya sorunlarını ele aldı.
Orhan Veli Kanık'tan 25 unutulmaz alıntı
Melih Cevdet Anday, Bu Kırlangıçlar Gitmemişler miydi?
Giden gelen yok. Bir titreşimdir bu. Durağan fulyanın üstünde arı Bir diyapozon gibi titremekte. Kırlangıç Tarihsizdir. Belleğim sarsılıp duruyor denizde. Martı bir uçta kanat, bir uçta ses. Ya sabah, ya öğle. Gemici ve bulut, Güneş ve yağmur kıl payı bir dengede. Dolu bir boşluğu doldurup boşaltmak işimiz. Ölülerle, gecelerle, sümbüllerle.
Melih Cevdet Anday
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şiirleriyle toplumcu şiire yönelen usta şair, 1963'te kaleme aldığı "Yan Yana" ve "Telgrafhane" ve "Kolları Bağlı Odysseus" şiirleriyle ise mitolojik unsurlara ve tarihe yönelerek, evrensel değerleri ve Anadolu'daki eski uygarlıkları işledi. "Ölümsüzlük Ardında Gılgamış"