Melih Cevdet’in en çok sevilen 20 şiiri

Yaşamak güzel şey doğrusu

Üstelik hava da güzelse

Hele gücün kuvvetin yerindeyse

Elin ekmek tutmuşsa bir de

Hele tertemizse gönlün

Hele kar gibiyse alnın

Yani kendinden korkmuyorsan

Kimseden korkmuyorsan dünyada

Dostuna güveniyorsan

İyi günler bekliyorsan hele

İyi günlere inanıyorsan

Üstelik hava da güzelse

Yaşamak güzel şey

Çok güzel şey doğrusu.



Melih Cevdet Anday

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🖍 "Rahatı Kaçan Ağaç", "Telgrafhane", "Ölümsüzlük Ardında Gılgamış" ve "Yanyana"nın da aralarında bulunduğu çok sayıda şiir kitabı, roman ve tiyatro oyununa imza atan, "Garip" akımının son temsilcisi Melih Cevdet Anday, 13 Mart 1915'te İstanbul'da dünyaya geldi.

🖍 1931'de Kadıköy Ortaokulunu, 1936'da ise Ankara Gazi Lisesi'ni bitirdi.

Melih Cevdet Anday kimdir? Eserleri nelerdir?