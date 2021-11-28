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Melih Cevdet’in en çok sevilen 20 şiiri

Garip akımının son temsilcisi Melih Cevdet Anday, Türk şiirinin büyük ustalarından biriydi. Şairliğinde olduğu gibi piyes, roman, deneme ve makale yazarlığında da üstün bir kabiliyeti vardı. Evrensel değerleri kalemine yansıtan Anday, çok sayıda çeviriye de imza attı. Eserlerinde kendi adı haricinde birden çok takma isim kullandı. Oyunları başta Devlet Tiyatrosu ve Şehir Tiyatroları olmak üzere çeşitli tiyatro grupları tarafından izleyiciyle buluşmaya devam eden Melih Cevdet'in ölüm yıl dönümü vesilesiyle sevilen 20 şiirini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 28.11.2021 15:45 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 15:59
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Melih Cevdet Anday, Çok Güzel Şey
Melih Cevdet Anday, Çok Güzel Şey

Yaşamak güzel şey doğrusu
Üstelik hava da güzelse
Hele gücün kuvvetin yerindeyse
Elin ekmek tutmuşsa bir de
Hele tertemizse gönlün
Hele kar gibiyse alnın
Yani kendinden korkmuyorsan
Kimseden korkmuyorsan dünyada
Dostuna güveniyorsan
İyi günler bekliyorsan hele
İyi günlere inanıyorsan
Üstelik hava da güzelse
Yaşamak güzel şey
Çok güzel şey doğrusu.


Melih Cevdet Anday

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🖍 "Rahatı Kaçan Ağaç", "Telgrafhane", "Ölümsüzlük Ardında Gılgamış" ve "Yanyana"nın da aralarında bulunduğu çok sayıda şiir kitabı, roman ve tiyatro oyununa imza atan, "Garip" akımının son temsilcisi Melih Cevdet Anday, 13 Mart 1915'te İstanbul'da dünyaya geldi.

🖍 1931'de Kadıköy Ortaokulunu, 1936'da ise Ankara Gazi Lisesi'ni bitirdi.

Melih Cevdet Anday kimdir? Eserleri nelerdir?

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Melih Cevdet Anday, Ahlak
Melih Cevdet Anday, Ahlak

Ahlak kalmadı dünyada
Kiracısı öyle, işçisi öyle
Hami köylü saftır derler a
İnanma
Cırrr
Kapı
Kim o?
Dilenci.
Kuru ekmek verirsin beğenmez
Taze ekmek senin nene!
Kalmadı, dedim ya, kalmadı
Ahlak kalmadı memlekette.

Melih Cevdet Anday

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🖍 Liseyi bitirdiği yıl "Ukde" isimli şiiri Varlık Dergisi'nde yayımlanan usta kalem, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ne girdi ancak tamamlamadan okuldan ayrıldı.

🖍 Melih Cevdet Anday, sosyoloji öğrenimi için 1938'de Belçika'ya gitti, iki yıl sonra 2. Dünya Savaşı çıkınca yurda döndü.

Orhan Veli ve arkadaşları edebiyatta neyi yıkmak istedi?

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Melih Cevdet Anday, Yaz Sonu Şiirleri
Melih Cevdet Anday, Yaz Sonu Şiirleri

Dün gece yağmur yağdı kente,
Sonra sabah, güneşte ayıklanmış,
Bir kahvede düşünüyorum,
Sen geleceksin ya, dalgınlık
Kopuverdi bir daldan, sallanarak
Geçen bayrak açmış bir bulut,
Sonra ikindi ve akşam, bakarsın,
Uyurken bir daha o yağmur

Melih Cevdet Anday

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🖍 Anday'ın şiirleri Ses, Yaprak, Yeditepe, Papirüs, Yeni Ufuklar, Yeni Dergi, Soyut, Ataç, Dönem, Yön adlı dergilerde okurla buluştu.

🖍 Anday ile lise arkadaşları Orhan Veli ve Oktay Rifat, "Garip Akımı"nı başlattı ve 1941'de "Garip" isimli şiir kitabını çıkardı. Veli ve Rifat ile aynı şiir çizgisinde yürüyen Anday, duygu bakımından arkadaşlarından ayrıldı.

Oktay Rifat'ın şiirlerindeki 15 tema

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Melih Cevdet Anday, Şaşırtıcı Karşılaşma
Melih Cevdet Anday, Şaşırtıcı Karşılaşma

Çok eskiden yaşadım bu anı ben
Dersiniz şaşkınlık içinde.
İlk girdiğiniz bir ev, bir merdiven
Birden güneş vuran pencere,

Ve tam sırasında tren düdüğü…
İşte böyle gelmişti siz dünyada
Değilken bir gün öğle üstü
Bu renklerle bu sesler bir araya.

Yaşamak anımsamak mıdır yoksa?
Sanmam, biz de bir sestik belki
Birileri için yıllar önceki
Şaşırtıcı karşılaşmada

Melih Cevdet Anday

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🖍 Başarılı yazar, 1958-1964 yıllarında Tercüman, Büyük Gazete ve Cumhuriyet gazetelerinde yazılarını kaleme aldı. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü fonetik-diksiyon öğretmenliğine 1954'te başlayan Anday, 1977'de emekli oldu.

🖍 Melih Cevdet Anday, 1964-1969 yıllarında TRT Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunurken, 1979'da ise UNESCO Genel Merkezi Kültür Müşaviri olarak Paris'e gitti.

🖍 İlk dönem şiirlerinde kısa üçlüklerde yaşama sevinci, savaş karşıtlığı ve aşk temalarını işleyen Anday, "Rahatı Kaçan Ağaç" şiiriyle duygudan düşünceye yöneldiği döneme geçerek dünya sorunlarını ele aldı.

Orhan Veli Kanık'tan 25 unutulmaz alıntı

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Melih Cevdet Anday, Bu Kırlangıçlar Gitmemişler miydi?
Melih Cevdet Anday, Bu Kırlangıçlar Gitmemişler miydi?

Giden gelen yok.
Bir titreşimdir bu.
Durağan fulyanın üstünde arı
Bir diyapozon gibi titremekte.
Kırlangıç
Tarihsizdir.
Belleğim sarsılıp duruyor denizde.
Martı bir uçta kanat, bir uçta ses.
Ya sabah, ya öğle.
Gemici ve bulut,
Güneş ve yağmur kıl payı bir dengede.
Dolu bir boşluğu doldurup boşaltmak işimiz.
Ölülerle, gecelerle, sümbüllerle.

Melih Cevdet Anday

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🖍 "Yan Yana" ve "Telgrafhane" şiirleriyle toplumcu şiire yönelen usta şair, 1963'te kaleme aldığı "Kolları Bağlı Odysseus" ve "Ölümsüzlük Ardında Gılgamış" şiirleriyle ise mitolojik unsurlara ve tarihe yönelerek, evrensel değerleri ve Anadolu'daki eski uygarlıkları işledi.

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