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Orhan Veli Kanık'tan 25 unutulmaz alıntı

Garip akımının kurucusu Orhan Veli Kanık, Tanpınar'ın deyimiyle şiirimize tatlı anlaşmazlığı ve lezzeti getiren zeka oldu. Yaşamayı, sevgiyi, umudu ve pek çok şeyi aynı şiir düzleminde buluşturarak edebiyatın unutulmaz şairleri arasında yerini aldı. O, ölümü ardında sorular bırakırken, cebinde otuz kuruşla bir de şiir taşıyordu. Yediden yetmişe her kesime hitap edebilen Orhan Veli'nin doğum yıl dönümünde unutulmaz 25 alıntısını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 13.04.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022 10:25
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''Öyle bir havada gel ki, vazgeçmek mümkün olmasın!''

I Orhan Veli Kanık

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''Beni bu güzel havalar mahvetti,

Böyle havada istifa ettim.''

I Orhan Veli Kanık

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''Ispanağı çok severim

Puf böreğine hele

Bayılırım.

Malda mülkte gözüm yoktur.

Vallahi yoktur.''

I Orhan Veli Kanık

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''Susmak istiyorum, susmak bugün

Susmak, hiç bir üzüntü duymadan.''

I Orhan Veli Kanık

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''Gün ışığındaki hissemize razıydık...''

I Orhan Veli Kanık

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