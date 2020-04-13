Orhan Veli Kanık'tan 25 unutulmaz alıntı

Garip akımının kurucusu Orhan Veli Kanık, Tanpınar'ın deyimiyle şiirimize tatlı anlaşmazlığı ve lezzeti getiren zeka oldu. Yaşamayı, sevgiyi, umudu ve pek çok şeyi aynı şiir düzleminde buluşturarak edebiyatın unutulmaz şairleri arasında yerini aldı. O, ölümü ardında sorular bırakırken, cebinde otuz kuruşla bir de şiir taşıyordu. Yediden yetmişe her kesime hitap edebilen Orhan Veli'nin doğum yıl dönümünde unutulmaz 25 alıntısını sizler için derledik.