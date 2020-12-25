Orhan Veli'ye paltosunu sattıran dergi: Yaprak

📌Masraflarını Dışişleri Bakanlığı'nda memurluk yapan Mahmut Dikerdem'in karşıladığı ve 15 günde bir yayımlanacak olan "Yaprak"ın ilk sayısı 1 Ocak 1949'da yayım hayatına girdi. Derginin her ayın birinde ve on beşinde çıkması planlandı.

📌İlk 12 sayı bu plana göre aralıksız şekilde yayımlandı fakat dergiye 15 Haziran 1949'dan 1 Kasım 1949'a dek yaz tatili nedeniyle ara verildi. Bundan sonra 1 Haziran 1950 tarihli 28. sayıya kadar da yine düzenli olarak yayımlandı.

📌Derginin üzerinde Orhan Veli'nin sıfatı "Sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden" olarak yazılıydı.

📌Yaprak, ilk çıktığı günlerde pek ilgi görmedi. Dergi için her şeyini ortaya koyan Orhan Veli, bu durumla ilgili birtakım çalışmalar yapmaya hazırlandı. Orhan Veli ilk olarak kendi arkadaşlarından yardım talep etti. Bu durum Şevket Rado'ya Mektuplar isimli kitapta şöyle anlatılıyordu: