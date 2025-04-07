Nurettin Topçu'nun İsyan Ahlakı eserinden "Ahlak ve fikir anlayışı"
Yayınlanma Tarihi: Nisan 07, 2025 16:04 Güncelleme Tarihi: Nisan 07, 2025 16:10
Nurettin Topçu'nun "İsyan Ahlakı" eseri, Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde okurken hazırladığı doktora tezinden oluşuyor. Aynı zamanda bir fikir adamı olan Nurettin Topçu, "İsyan Ahlakı" eseriyle isyanın da bir ahlakı olduğunu ve Allah'a götürecek yolları tıkayan her şeye bir başkaldırı olarak kitabında tanımlar. Usta yazar Nurettin Topçu'nun, İsyan Ahlakı kitabından hayatınıza yön verecek ders niteliğindeki alıntıları sizlere hazırladık. İşte Nurettin Topçu'nun İsyan Ahlakı eserinden "Ahlak ve fikir anlayışı"...
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İnsanı büyük yapan düşüncesidir.
Nurettin Topçu
3/20
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Aynı fikir sürekli bir şekilde zihinde canlandırılmaya devam edilirse, sonunda akıldan kalbe geçer ve duyguya dönüşür.
Nurettin Topçu
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Bir şeyin ıstırabını çekmeyen onu ne tanır ne de sever.
Nurettin Topçu