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Nurettin Topçu'nun İsyan Ahlakı eserinden "Ahlak ve fikir anlayışı"

Yayınlanma Tarihi: Nisan 07, 2025 16:04 Güncelleme Tarihi: Nisan 07, 2025 16:10

Nurettin Topçu'nun "İsyan Ahlakı" eseri, Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde okurken hazırladığı doktora tezinden oluşuyor. Aynı zamanda bir fikir adamı olan Nurettin Topçu, "İsyan Ahlakı" eseriyle isyanın da bir ahlakı olduğunu ve Allah'a götürecek yolları tıkayan her şeye bir başkaldırı olarak kitabında tanımlar. Usta yazar Nurettin Topçu'nun, İsyan Ahlakı kitabından hayatınıza yön verecek ders niteliğindeki alıntıları sizlere hazırladık. İşte Nurettin Topçu'nun İsyan Ahlakı eserinden "Ahlak ve fikir anlayışı"...

1/20

İnsanı büyük yapan düşüncesidir.

Nurettin Topçu

NURETTİN TOPÇU'DAN ALTI ÇİZİLİ 20 CÜMLE

2/20

Hakikat, düşünen beynim için bir gıdadır.

Nurettin Topçu

3/20

Aynı fikir sürekli bir şekilde zihinde canlandırılmaya devam edilirse, sonunda akıldan kalbe geçer ve duyguya dönüşür.

Nurettin Topçu

HAREKET FELSEFESİNİ ANADOLU'YLA BULUŞTURAN MÜTEFEKKİR

4/20

İyinin bilinmesi yetmez, onun tatbiki esastır; fazilet fikrine sahip olmak değil, onu yaşamak gerek.

Nurettin Topçu

5/20

Bir şeyin ıstırabını çekmeyen onu ne tanır ne de sever.

Nurettin Topçu

NESİLLERİN HOCASI NURETTİN TOPÇU

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