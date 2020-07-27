Necip Fazıl'ın "vaaz kürsüsü": Tiyatro

Necip Fazıl, geniş kitlelere düşüncelerini aktarabilmek adına tiyatro türünü daha elverişli görmüş, nitekim bu durumu: "Tiyatro benim için içtimai davada en büyük bir vaaz kürsüsüdür." şeklinde izah etti.

Tiyatroyu ayrıca "Tezin laf olmaktan çıkıp büyü olduğu yer" diye tanımlıyordu. Oyunları tezli tiyatrolar kategorisinde yer alsa da muhtevasına baktığımızda salt fikirden oluşmayan söz gelimi düşüncenin estetik zevk potasında erimiş bir nitelikte olduğunu görüyoruz.

Necip Fazıl Kısakürek sözleri