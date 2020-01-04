Necip Fazıl’ın edebi siyer örneği Çöle İnen Nur’dan alıntılar
Necip Fazıl’ın edebi siyer örneği Çöle İnen Nur’dan alıntılar
Çöle İnen Nur, İslami konularda önemli çalışmaları olan Necip Fazıl'ın, Peygamber Efendimizin hayatını edebi bir şekilde kaleme aldığı siyer kitabıdır. Üstad, eserinde "Sen, herkesin kendi ruh mensurundan aksettireceği her ân yeni ve değişik pırıltılarla da, muvazi aynalar arasındaki mum gibi sonsuz ve hudutsuzsun!" diyerek kendi ruhundaki pırıltılarla Efendimizin sonsuzluğunu anlatmaya çalışır. Peygamber Efendimizin şiirsel bir dille anlatıldığı Çöle İnen Nur eserinden en çarpıcı alıntıları siz Fikriyat okurları için derledik.
Giriş Tarihi: 04.01.2020
10:05
Güncelleme Tarihi: 04.01.2020
12:27