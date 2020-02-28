Necip Fazıl'ın Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu'ndan alıntılar

Edebiyatımızda şiirleri kadar hayat görüşüyle de derin izler bırakan bir şair... Kimden mi bahsediyoruz? Fikir adamı ve büyük üstad Necip Fazıl Kısakürek'ten. Kısakürek, fikirleri ve eserleriyle düşünce dünyamıza derin izler bıraktı. Davası İslam olan Türk edebiyatının mihenk taşı Necip Fazıl Kısakürek'in, Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu adlı kitabından 20 alıntı..