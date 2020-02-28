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Necip Fazıl'ın Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu'ndan alıntılar

Edebiyatımızda şiirleri kadar hayat görüşüyle de derin izler bırakan bir şair... Kimden mi bahsediyoruz? Fikir adamı ve büyük üstad Necip Fazıl Kısakürek'ten. Kısakürek, fikirleri ve eserleriyle düşünce dünyamıza derin izler bıraktı. Davası İslam olan Türk edebiyatının mihenk taşı Necip Fazıl Kısakürek'in, Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu adlı kitabından 20 alıntı..

Giriş Tarihi: 28.02.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 10:13
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🔹 "Aşktan daha fazla bahsedemeyiz çünkü insanı yıldırım gibi vurur."

I Necip Fazıl Kısakürek

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🔹 "İnanmanın hakikati İslam'dır ve dindir."

I Necip Fazıl Kısakürek

🔍 NECİP FAZIL KISAKÜREK'TEN 30 ALINTI İLE MEKTUBAT

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🔹 "Ve en büyük itikat edeple başlar."

I Necip Fazıl Kısakürek

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🔹 "İnsan bu kadar basit olmaktan korkmalıdır."

I Necip Fazıl Kısakürek

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🔹 "Akla hisse veren ve kendi sırrını asla vermeyen büyük dava üzerindeyiz."

I Necip Fazıl Kısakürek

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