Necip Fazıl Kısakürek’ten 30 alıntı ile Mektubat

Necip Fazıl Kısakürek, fikirleri ve eserleriyle düşünce dünyamıza derin izler bırakan bir isim. Ancak Necip Fazıl'ı edebiyat ve fikir dünyamızda bu kadar önemli hale getiren, onu etkileyen ve dönüştüren bazı isimler de var. Üstad, Abdülhakim Arvasi ile olan buluşmasını "hayatının miladı" olarak kabul etmiş; İmam Rabbani'ye ait Mektubat'ı ise "Allah ve Resulünün kitaplarından sonra dinin en büyük eseri" olarak tanımlamıştı. Necip Fazıl, bu eserden sadeleştirerek mektup parçalarından bir demet sunmuş ve Büyük Doğu dergisinde bu mektupları yayınlamıştı. Necip Fazıl'ın ölümsüz eseri Mektubat'tan 30 alıntıyı derledik.