Arama

Menu

Necip Fazıl Kısakürek’ten 30 alıntı ile Mektubat

Necip Fazıl Kısakürek, fikirleri ve eserleriyle düşünce dünyamıza derin izler bırakan bir isim. Ancak Necip Fazıl'ı edebiyat ve fikir dünyamızda bu kadar önemli hale getiren, onu etkileyen ve dönüştüren bazı isimler de var. Üstad, Abdülhakim Arvasi ile olan buluşmasını "hayatının miladı" olarak kabul etmiş; İmam Rabbani'ye ait Mektubat'ı ise "Allah ve Resulünün kitaplarından sonra dinin en büyük eseri" olarak tanımlamıştı. Necip Fazıl, bu eserden sadeleştirerek mektup parçalarından bir demet sunmuş ve Büyük Doğu dergisinde bu mektupları yayınlamıştı. Necip Fazıl'ın ölümsüz eseri Mektubat'tan 30 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 04.04.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 09:56
  • 1
  • 30

Kul, kendi sınırını tanımalıdır.

Necip Fazıl Kısakürek sözleri

  • 2
  • 30

Dünya hayatını gurur matahlarından saymayınız! Eğer dünya matahının zerrece değeri olsaydı, Allah onu dalâletteki kullarından esirgerdi.

  • 3
  • 30

Fırsat, daima içinde bulunduğumuz andır.

Bir dava adamı Necip Fazıl'dan okumanız gereken kitap ve alıntılar

  • 4
  • 30

Allah'a yalnız Allah için ibadet ne zaman müyesser olur? Evet, sual budur ve bundan başka sual yoktur.

  • 5
  • 30

Fazla cüret edebi taşırmaktır.

Necip Fazıl tasavvufla nasıl tanıştı?

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN