Necip Fazıl'ın başyapıtı Çile hakkında 10 bilgi

📌Edebiyatımızın en sıra dışı karakterlerinden biri olan Necip Fazıl, kişiliğini eserlerine de türlü şekillerde yansıttı. Bunun en önemli örneği de yaşadığı içsel buhranları, dönüşümleri, güçlü ve ihtiraslı yapısını bir külliyat şeklinde 1962'de ortaya koyduğu Çile isimli şiir kitabıydı…

"Bu yağmur, bu yağmur, bu kıldan ince,

Nefesten yumuşak, yağan bu yağmur.

Bu yağmur, bu yağmur bir gün dinince,

Aynalar yüzümü tanımaz olur.

Bu yağmur, kanımı boğan bir iplik,

Tenimde acısız yatan bir bıçak.

Bu yağmur, yerde taş ve bende kemik,

Dayandıkça çisil çisil yağacak."