Necip Fazıl'ın başyapıtı Çile hakkında 10 bilgi
Necip Fazıl'ın başyapıtı olan Çile, şairin geçirdiği manevi dönüşümün ardından 1962'de yayımlandı. Daha öncesinde yayımlanan kitapların şahsiyetini ve sanatını tam anlamıyla ifade edemediğini söyleyen Necip Fazıl, ilk şiirlerinden başlayarak hepsini bir ayıklamaya tabi tutarak Çile isimli toplu şiirlerinden oluşan kitabını neşretti. Kitapta bir yandan belli bir sanat anlayışıyla tüten şiirler, diğer yandan da "Mutlak hakikati arama işidir" minvalinde şiire dair görüşleri yer alıyordu. Necip Fazıl'ın başyapıtı Çile hakkında 10 bilgiyi sizler için derledik…
Giriş Tarihi: 10.11.2020
10:40
Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
11:20
NECİP FAZIL'IN BAŞYAPITI ÇİLE
📌Edebiyatımızın en sıra dışı karakterlerinden biri olan Necip Fazıl, kişiliğini eserlerine de türlü şekillerde yansıttı. Bunun en önemli örneği de yaşadığı içsel buhranları, dönüşümleri, güçlü ve ihtiraslı yapısını bir külliyat şeklinde 1962'de ortaya koyduğu Çile isimli şiir kitabıydı…
"Bu yağmur, bu yağmur, bu kıldan ince, Nefesten yumuşak, yağan bu yağmur. Bu yağmur, bu yağmur bir gün dinince, Aynalar yüzümü tanımaz olur.
Bu yağmur, kanımı boğan bir iplik, Tenimde acısız yatan bir bıçak. Bu yağmur, yerde taş ve bende kemik, Dayandıkça çisil çisil yağacak."
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📌İlk şiirlerini Milli Mecmua'da yayımlayan şair, edebiyatımızda "Kaldırımlar Şairi", "Sultanu'ş-Şuara" ve "Üstad" olarak anıldı. Bu tabirlerle anılmasının sebebi elbette şiir alanında gösterdiği güçtü.
📌Şair, hece vezninin yaygınlaştığı fakat kısırlıktan kurtulamadığı bir dönemde yeni bir ses yakalamayı başardı. Bu başarısıyla beraber şairin şahsi iç dinamiklerinden beslenen yepyeni bir şiir doğdu. Bu şiir tarzı, edebiyatımızda Necip Fazıl'ın "ben buradayım" ilanıydı…
"Kalbim bir çiçektir gündüzler ölgün; Gelin gelin, onu açın geceler! Beni yad edermiş gibi bütün gün Ötün kulağımda çın çın geceler!
Geceler çekmeyin benim için hüzün, Gelin siz ruhumu tenimden süzün; Bırakın naaşımı yerde gündüzün, Gölgemi alın da kaçın geceler!"
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NECİP FAZIL SANAT ANLAYIŞINI ÜÇ DÖNEME AYIRDI
📌Necip Fazıl, sanat anlayışını üç döneme ayırıyordu. Şairin miladı Abdülhakim Arvasi ile tanışmasıydı. Birinci dönem onu tanımadan önceki zaman ikinci dönem Arvasi'yi tanıdıktan sonra üçüncü dönemi ise ölümünden sonraki zaman dilimini kapsamaktaydı.
"Her şey, her şey şu tek müjdede; Yoktur ölüm, Allah diyene Canım kurban, başı secdede, İki büklüm, Allah diyene"
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SANAT ANLAYIŞINDA ABDÜLHAKİM ARVASİ ETKİSİ
📌Necip Fazıl şiirlerinden yaptığı seçmeleri zaman zaman kitap haline getirdi. Örümcek Ağı (İstanbul 1925), Kaldırımlar (İstanbul 1928), Ben ve Ötesi (İstanbul 1932) bu seçme şiirlerden oluşan kitaplarıydı. Bundan sonraki şiir kitabının yayımlanması için yirmi üç yıl gibi uzun bir süre geçti. Bu zaman diliminde
Abdülhakim Arvasi ile tanışmış, Ağaç ve Büyük Doğu dergilerinin yayımlamakla meşgul olmuştu.
"Bana düşmez can vermek, yumuşak bir kucakta; Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum! Aman, sabah olmasın, bu karanlık sokakta; Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum!
Ben gideyim, yol gitsin, ben gideyim, yol gitsin; İki yanımdan aksın, bir sel gibi fenerler. Tak, tak, ayak sesimi aç köpekler işitsin; Yolumun zafer takı, gölgeden taş kemerler."
Necip Fazıl'da 'maarif' meselesi
📌Şairin hayatına ve fikirlerine yön veren Arvasi, edebi çizgisini de etkiledi. Bu etkinin bir sonucu olarak Necip Fazıl'ın yeni görüşlerini yansıtan Sonsuzluk Kervanı isimli şiir kitabı ortaya çıktı. Bu şiirler, daha sonra yenileri de eklenerek Çile ve Şiirlerim adıyla tekrar yayımlandı. 1974'te tekrar Çile adı altında, şairin ölümüne kadar da altı defa daha basıldı.
"Yön yön sarılmışım ne yana baksam; Sarılan olur da saran olmaz mı? Kim bu yüzü çizen sanatkar ressam; Geçip de aynaya, soran olmaz mı?
Bir parçacığım ben, bütüne hasret; Zaman döne dursun o güne hasret; Ruhumsa zamanın üstüne hasret; Ebediyet boyu bir an… Olmaz mı?"
Necip Fazıl tasavvufla nasıl tanıştı?