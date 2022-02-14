Necip Fazıl şiir yazmaya nasıl başladı? Necip Fazıl Kısakürek'in şiir serüveni...

🔹 Onun edebiyat dünyasına adım atmasında annesinin önemli bir rolü vardı.

🔹 Kafa Kâğıdı eserinde annesinden şöyle bahseder: "Ne aldımsa, annemden, daha düne kadar yaşayan ve seksenini hayli aşkın olarak ölen, hayatı boyunca masum ve mazlum bu kadından aldığıma inanıyorum. Baba kolları ikinci planda."

↪ Necip Fazıl'ın annesi Mediha Hanım, Akdeniz kıyılarından İstanbul'a göç etmiş bir ailenin kızıydı. "Uğultu girdabı" olarak nitelendirdiği Çemberlitaş'taki dedesinin konağında annesi, konağın hizmetçisi gibi bir muamele gördü.

↪ Acılı bir ömrü olmuştu. Kızı Selma'yı henüz beş yaşındayken kaybetmesi onu derinden üzdü ve beyin hummasına tutuldu. Sonrasında da verem oldu. Bir müddet İsviçre'deki sanatoryumda tedavi olduktan sonra da İstanbul'a döndü.

Necip Fazıl Kısakürek'ten 100 Alıntı