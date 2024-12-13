Necip Fazıl Kısakürek’in tek romanı: Aynadaki Yalan

2 /20







🔷

Yok da ne demek?.. O bir "var" olmak gerek… Tam yok da, yok da yoktur. Öyleyse "yok" bir "var"ın var ettiği var… Bir "var" ki, yalnız o var, gerisi yok, yok da yok… Yok da o "var"ın icadı…

Necip Fazıl Kısakürek

NECİP FAZIL KISAKÜREK'İN EN SEVİLEN 50 ŞİİRİ