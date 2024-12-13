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Necip Fazıl Kısakürek'in tek romanı: Aynadaki Yalan

Yayınlanma Tarihi: Aralık 13, 2024 12:38 Güncelleme Tarihi: Aralık 13, 2024 12:41

Ülkemizdeki edebiyat, fikir, sanat ve entelektüel ortamın gelişmesi ve derinleşmesi açısından önemli katkıları olan Necip Fazıl Kısakürek pek çok farklı dalda eser vermiş emsalsiz bir isimdi. Necip Fazıl'ın Aynadaki Yalan başlıklı kitabı ise tek romanı olması sebebiyle diğer eserlerinden farklı bir mesabede duruyor. Sizler için Necip Fazıl Kısakürek'in tek romanı: Aynadaki Yalan'ın bazı cümlelerinin altını çizdik.

1/20

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Hani şu (blûcin) dedikleri, balıkçı pantolonu vârî, Moskof ve Amerikan melezi sıkı kılıf var ya?.. Şu, dizden yukarı ön tarafının rengi kasten uçurulmuş ihtilâlci pantolon!.. Darlığı ve bazı noktalardaki uçukluğu yüzünden vücudu kapamaya değil de hayal ötesi açmaya, çıplaklıktan daha ileri yorumlamaya yarayan kılıf!..

Necip Fazıl Kısakürek

NECİP FAZIL KISAKÜREK'TEN 100 ALINTI

2/20

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Yok da ne demek?.. O bir "var" olmak gerek… Tam yok da, yok da yoktur. Öyleyse "yok" bir "var"ın var ettiği var… Bir "var" ki, yalnız o var, gerisi yok, yok da yok… Yok da o "var"ın icadı…

Necip Fazıl Kısakürek

NECİP FAZIL KISAKÜREK'İN EN SEVİLEN 50 ŞİİRİ

3/20

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İnsanlar birbirinin göz bebekleri içinden bakabilirler ve kelimelerdeki ortaklıklarını tek fert halinde yaşayabilirler mi?

Necip Fazıl Kısakürek

BİR DAVA ADAMI: NECİP FAZIL KISAKÜREK

4/20

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Hangi imamdır o ki, sabah namazında mescide kimsenin gelmeyeceğini bildiği halde en erken saatte kalkar, abdestini alır, mescidi açar, mihraba geçer ve arkasında saf saf melek, tek başına namazını kılar?

Necip Fazıl Kısakürek

5/20

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Biz, hepimiz, kendimizden başkasını sevemiyoruz! Başkasında sevdiğimiz yine kendimiz…

Necip Fazıl Kısakürek

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