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Necip Fazıl Kısakürek'in "Mukaddes Emanet" kitabından altı çizili cümleler

Yayınlanma Tarihi: Mart 27, 2025 10:15 Güncelleme Tarihi: Mart 27, 2025 10:15

Ülkemizin aydınlık çehrelerinden biri olan Necip Fazıl Kısakürek, kaleme aldığı eserlerle büyük yankı uyandırmış bir şair, romancı ve oyun yazarıdır. Bilhassa tiyatro eserleriyle oldukça dikkat çekmiştir. "Mukaddes Emanet" adlı yapıtı, 1971 yılında yazdığı tarihi bir tiyatro oyunudur. Yazar eserinde, toplumsal değişimi ve ahlaki yozlaşmayı en ince ayrıntısına kadar işlemiştir. İşte, Necip Fazıl'ın; kısa, etkileyici ve çarpıcı oyunundan derlediğimiz alıntılar...

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Diplomaya dayanma, kendi kendini yetiştirmeye bak!

NECİP FAZIL KISAKÜREK

İnanç ve maneviyat ile ilgili unutulmaz cümleler

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Hepimiz aynı derdin kazanında pişeceğiz, aynı derdin hastası olacağız!

NECİP FAZIL KISAKÜREK

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Allah, kalbin şahlanışıyla, yana yana istenen hiçbir muradı geri çevirmez.

NECİP FAZIL KISAKÜREK

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Hürriyet yok, hakikat var... Gerisi göz bağcılığı...

NECİP FAZIL KISAKÜREK

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Asırlardır kökümüzden uzaklaşmak yolundayız. Boşlukta koptuğumuz güneşi arar gibi bir hâl... Düşe düşe, geze geze, döne döne güneşe yol bulabilecek miyiz, bilmem...

NECİP FAZIL KISAKÜREK

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