Necip Fazıl Kısakürek İman ve Aksiyon
Yayınlanma Tarihi: Ocak 23, 2025 15:06 Güncelleme Tarihi: Ocak 23, 2025 15:06
Çektiği çile, yazdığı şiirler, Anadolu'nun dört bir tarafında verdiği konferanslar ile 20. yüzyılın en çok rağbet gören isimlerinden biri olan Necip Fazıl Kısakürek, İmam ve Aksiyon kitabında iki kavram etrafında bir manifesto yazıyor. Üstad Necip Fazıl'ın bin bir emek ile verdiği konferanslardan oluşan eser, aksiyon ve iman mefhumları ekseninde gençlik, yaşam, düşünce gibi ana hususlara temas ediyor. İşte, Necip Fazıl Kısakürek'in İman ve Aksiyon kitabından en dikkat çekici cümleler.
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Aşk... Başımıza ne geldiyse aşkımızı kaybetmekten geldi.
Necip Fazıl Kısakürek
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Allah'ın evi, asıl senin kalbindir.
Necip Fazıl Kısakürek
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İman kardeşliğinin ne zamanı vardır, ne de mekânı...
Necip Fazıl Kısakürek