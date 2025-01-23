Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Edebiyat Necip Fazıl Kısakürek İman ve Aksiyon

Necip Fazıl Kısakürek İman ve Aksiyon

Yayınlanma Tarihi: Ocak 23, 2025 15:06 Güncelleme Tarihi: Ocak 23, 2025 15:06

Çektiği çile, yazdığı şiirler, Anadolu'nun dört bir tarafında verdiği konferanslar ile 20. yüzyılın en çok rağbet gören isimlerinden biri olan Necip Fazıl Kısakürek, İmam ve Aksiyon kitabında iki kavram etrafında bir manifesto yazıyor. Üstad Necip Fazıl'ın bin bir emek ile verdiği konferanslardan oluşan eser, aksiyon ve iman mefhumları ekseninde gençlik, yaşam, düşünce gibi ana hususlara temas ediyor. İşte, Necip Fazıl Kısakürek'in İman ve Aksiyon kitabından en dikkat çekici cümleler.

1/20

🔳

Aşk... Başımıza ne geldiyse aşkımızı kaybetmekten geldi.

Necip Fazıl Kısakürek

ÜSTAD NECİP FAZIL'IN HAYATINDA ÖNE ÇIKANLAR

2/20

🔳

Aksiyoncunun da baş hasleti, mühlet vermeden nefsine, her an kendisini vazifedâr bilmektir.

Necip Fazıl Kısakürek

3/20

🔳

Allah'ın evi, asıl senin kalbindir.

Necip Fazıl Kısakürek

NECİP FAZIL KISAKÜREK'İN EN SEVİLEN 50 ŞİİRİ

4/20

🔳

İstemek, yana yana dilemek, nâil olmaktır. Istırabını çekersek muvaffak da oluruz. Istırabını çekelim, katlanabilelim, hakikate talib olalım, Allah verir.

Necip Fazıl Kısakürek

5/20

🔳

İman kardeşliğinin ne zamanı vardır, ne de mekânı...

Necip Fazıl Kısakürek

BİR DAVA ADAMI: NECİP FAZIL KISAKÜREK

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Herkesi fazla düşünmenin verdiği zarar: Aşırı Empati Sendromu

Herkesi fazla düşünmenin verdiği zarar: Aşırı Empati Sendromu

Kartalkaya Yangın Faciası

Kartalkaya Yangın Faciası

Doğan Cüceloğlu’nun iz bırakan 3 kitabından altı çizili notlar

Doğan Cüceloğlu'nun iz bırakan 3 kitabından altı çizili notlar

Takma kafana yerine bunları söyleyin!

Takma kafana yerine bunları söyleyin!

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Milli yas ilanının ardından bayraklar yarıya indirildi

Milli yas ilanının ardından bayraklar yarıya indirildi

RTÜK Başkanı Şahin, Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi

RTÜK Başkanı Şahin, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi

Filistin’in bağımsızlığını resmi olarak tanıyan ülkeler

Filistin'in bağımsızlığını resmi olarak tanıyan ülkeler

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde otelde çıkan yangında can kaybı 10’a yükseldi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında can kaybı 10'a yükseldi

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 90 Filistinli esir serbest bırakıldı

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 90 Filistinli esir serbest bırakıldı

Boykotun Serüveni: Neler Değişti?

Boykotun Serüveni: Neler Değişti?