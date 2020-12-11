Nazım Hikmet ve Peyami Safa’nın kalem kavgası

📌Bu polemikler içerisinde Peyami Safa'nın Nazım Hikmet ile öyle bir edebi kavgası vardı ki üzerinden yıllar geçse de edebiyat dünyasındaki tazeliğini korudu.

📌Yaşadıkları farklı münakaşalar aracılığıyla dost olan iki yazarın daha sonrasında kendi aralarında çetin bir kavgaya girişmesi; onların öyküsünü farklı kılan en önemli noktaydı.