Mustafa Özel'in mektup türünde ödüllü Filistin Mektupları eserinden alıntılar
Yayınlanma Tarihi: Şubat 22, 2025 14:21 Güncelleme Tarihi: Şubat 22, 2025 14:22
Tefsir alanında uzman Prof. Dr. Mustafa Özel Filistin Mektupları eseri, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından mektup türünde yılın eseri ödülüne layık görüldü. Sizlere Mustafa Özel'in mektup türünde ödüllü Filistin Mektupları eserinden alıntı çizili satırlar derledik.
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Kardeşim, Senden isteğim, Filistinimizin her karış toprağında yaşananları doğru bir şekilde kardeşlerimize anlatman.
Filistin Mektupları - Mustafa Özel
Cengiz Dağcı'dan "Biz Beraber Geçtik Bu Yolu" eserinden alıntılar
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Biz bize düşeni yapmaya çalışıyoruz, atalarımızın emanetlerini korumaya gayret ediyoruz, çocuklarımızın istikbalini ve istiklalini düşünüyoruz. Sonra ileride bizden şikayetçi, bizde davacı olmazlar mı?
Filistin Mektupları - Mustafa Özel