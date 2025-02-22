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Mustafa Özel'in mektup türünde ödüllü Filistin Mektupları eserinden alıntılar

Yayınlanma Tarihi: Şubat 22, 2025 14:21 Güncelleme Tarihi: Şubat 22, 2025 14:22

Tefsir alanında uzman Prof. Dr. Mustafa Özel Filistin Mektupları eseri, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından mektup türünde yılın eseri ödülüne layık görüldü. Sizlere Mustafa Özel'in mektup türünde ödüllü Filistin Mektupları eserinden alıntı çizili satırlar derledik.

1/15

Kardeşim, Senden isteğim, Filistinimizin her karış toprağında yaşananları doğru bir şekilde kardeşlerimize anlatman.

Filistin Mektupları - Mustafa Özel

Cengiz Dağcı'dan "Biz Beraber Geçtik Bu Yolu" eserinden alıntılar

2/15

Sakın, "Sizin gücünüz kuvvetiniz ne ki nükleer silaha sahip bir ülkeye kafa mı tutmaya çalışıyorsunuz?" deme!

Filistin Mektupları - Mustafa Özel

3/15

Biz Bakara Suresi'nin 249. ayeti kerimesine inanıyoruz sevgili kardeşim. Rabbimize, onun vaadine iman ediyoruz.

Filistin Mektupları - Mustafa Özel

4/15

Hem asıl zafer, öte dünyada elde edilecek olan değil midir?

Filistin Mektupları - Mustafa Özel

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Biz bize düşeni yapmaya çalışıyoruz, atalarımızın emanetlerini korumaya gayret ediyoruz, çocuklarımızın istikbalini ve istiklalini düşünüyoruz. Sonra ileride bizden şikayetçi, bizde davacı olmazlar mı?

Filistin Mektupları - Mustafa Özel

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