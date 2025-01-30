Mim Kemal Öke'nin "Günbatımı" kitabından alıntılar
Yayınlanma Tarihi: Ocak 30, 2025 12:05 Güncelleme Tarihi: Ocak 30, 2025 16:59
Ülkemizin önemli yazarlarından biri olan Mim Kemal Öke, eserleriyle okurları üzerinde büyük bir tesir bırakmaktadır. Tarihe duyduğu ilgi onu birbirinden kıymetli kitaplar yazmaya teşvik etmiştir. Yazar, "Günbatımı" adlı eserinde Osmanlı Devleti döneminde yaşanan siyasi çekişmeleri ve toplumsal kargaşaları anlatmıştır. Öke'nin kitabı hem edebi hem de tarihi bir değer taşır vaziyette. İşte, "Günbatımı"ndan sizler için derlediğimiz cümleler.
1/20
🔸
Biz Türkler olarak kökleri tarihe inen ulu bir çınarız. Her ağacın etrafında zehirli mantarlar biter. Mantar, gölgesinde yaşadığı çınarı gördükçe kıskançlıktan ne yapacağını bilemez, zehrini saçarmış. Her sonbaharda da ağaç yapraklarını döktükçe işte sonu geldi diye sevinirmiş. Ama her bahar daha taze, daha canlıları fışkırırmış... Biz de elbet baharı bulacağız, oğlum.
MİM KEMAL ÖKE
ZİYA OSMAN SABA'DAN ALINTILAR: DÜNYADAKİ HER ŞEY: ÜMİT, TESELLİ
5/20
🔸
Bu namelerle coşmuşlardı bir zamanlar. Şimdi ise kahroluyorlardı. Vatan olmayınca, türküsünü ben ne yapayım?
MİM KEMAL ÖKE