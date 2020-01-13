Mehmet Akif'in Bursa'nın işgali üzerine yazdığı şiir: Bülbül
Mehmet Akif'in Bursa'nın işgali üzerine yazdığı şiir: Bülbül
Bursa, Birinci Dünya Savaşı sonrasında 8 Temmuz 1920′de Yunanlılar tarafından işgal edildi. 11 Eylül 1922′ye kadar esaret altında kaldı. Bursa'nın işgaline çok üzülen ve meclis kürsüsüne siyah örtü örtülmesinden etkilenen İstiklal Marşı ve Safahat şairi Mehmet Akif, Taceddin Dergâhı'nda Bülbül adlı şiirini kaleme aldı.
Giriş Tarihi: 13.01.2020
08:59
Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
09:22
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Bursa'nın işgali
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Mehmet Akif'in Bursa'nın işgali üzerine yazdığı şiirin hikayesi