Mehmet Akif'in Bursa'nın işgali üzerine yazdığı şiir: Bülbül

Bilimin ışığında, arkeolojik kaynaklar, Bursa ili ve çevresini 8 bin 500 yıl ile tarihlendirir. Türkler Bursa bölgesine ilk olarak 1080 yılında geldi. 1087-1097 yılları arasında Selçuklular tarafından ele geçirilen İznik, bu yıllar arasında Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti oldu.

Osmanlı arşivinden tarihi Bursa fotoğrafları