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Mehmet Akif'in Bursa'nın işgali üzerine yazdığı şiir: Bülbül

Bursa, Birinci Dünya Savaşı sonrasında 8 Temmuz 1920′de Yunanlılar tarafından işgal edildi. 11 Eylül 1922′ye kadar esaret altında kaldı. Bursa'nın işgaline çok üzülen ve meclis kürsüsüne siyah örtü örtülmesinden etkilenen İstiklal Marşı ve Safahat şairi Mehmet Akif, Taceddin Dergâhı'nda Bülbül adlı şiirini kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 13.01.2020 08:59 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 09:22
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Bursa hakkında bilgiler
Bursa hakkında bilgiler

Bilimin ışığında, arkeolojik kaynaklar, Bursa ili ve çevresini 8 bin 500 yıl ile tarihlendirir. Türkler Bursa bölgesine ilk olarak 1080 yılında geldi. 1087-1097 yılları arasında Selçuklular tarafından ele geçirilen İznik, bu yıllar arasında Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti oldu.

Osmanlı arşivinden tarihi Bursa fotoğrafları

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1299 yılında Söğüt'te kurulan Osmanlı Beyliği, toprakları arasına İnegöl, Bilecik, Yenişehir ve İznik civarını kattı. Osmanlıların bölgedeki etkisi 1302 yılından itibaren görülmeye başlandı. Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa, başkent Edirne ve İstanbul'a taşındıktan sonra da "manevi başkent" olarak etkisini sürdürdü. Bursa'da Osmanlı'yı kuran altı padişahın türbesi bulunur.

Osman Gazi kimdir? Osmanlı ne zaman kuruldu?

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Bursa'nın işgali
Bursa’nın işgali

Kurtuluş Savaşı yıllarında 8 Temmuz 1920 tarihinde Yunanlılar tarafından işgal edilen Bursa, iki yıl Yunanlıların işgalinde kaldı. Bursa'nın işgali tüm ülkede büyük üzüntü oluşturdu, TBMM'de kürsünün üzerine Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşuna kadar kalmak üzere siyah bir örtü örtüldü.

Osman Gazi Orhan Gazi'ye ne öğüt verdi?

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Mehmet Akif'in Bursa'nın işgali üzerine yazdığı şiirin hikayesi
Mehmet Akif’in Bursa’nın işgali üzerine yazdığı şiirin hikayesi

Mehmet Akif Ersoy Bursa'nın işgal altında olmasından duyduğu üzüntü ile "Bülbül" şiirini yazdı. 11 Eylül 1922 tarihinde büyük mücadeleler sonucunda işgalden kurtarılan Bursa, bağımsızlık yolunda atılmış en önemli adım olan Mudanya Mütarekesine ev sahipliği yaptı. Mudanya Mütarekesi zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı'nın bağımsızlık yolunda atılan önemli adımlarından oldu.

Torununun dilinden bilinmeyenleriyle Mehmet Akif

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8 Temmuz 1920'de Ankara üzerine saldırıya hazırlanan Yunan kuvvetleri, Bursa'ya girmişlerdi. Ordularımız ve ordu birliklerimiz Sakarya'nın doğusuna çekilmeye başlamışlardı. Yunan yanlısı Batı basınında hemen her gün manşetten verilen savaş haberleri ile bütün dünyanın gözleri Ankara önlerine çevrilmişti.

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