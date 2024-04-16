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Kültür temsilcisi: Cemil Meriç'in kaleminden 33 alıntı

Bir çağın vicdanı olan Cemil Meriç, düşünce dünyasıyla yalnızca kendi dönemini değil, ardından gelen nesilleri de etkiledi. Başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araştırmalar yapıp yazılar kaleme aldı. Gözlerini kaybettiğinde 38 yaşındaydı ve yaşadığı bu elim hadise kitaplardan uzaklaşmasına engel olmadı. Cemil Meriç, hayatını "münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi" olarak tanımlıyordu. Bir kültür meşalesi taşıyıcısı olan Meriç'in kaleminden 33 alıntıyı sizler için bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 16.04.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 16:43
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Kitap bir limandı benim için. Kitaplarda yaşadım ve kitaplardaki insanları sokaktakilerden daha çok sevdim.

📙📙 Bu Ülke l Cemil Meriç

Cemil Meriç kimdir?

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Hükmeden Allah'tır, bu hâkimiyet devredilemez.

📙📙 Bu Ülke l Cemil Meriç

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Olimpos dağının çocukları, Hira dağının evlatlarını asla kabullenemeyecektir.

📙📙 Umrandan Uygarlığa l Cemil Meriç

Cemil Meriç'e göre İslam düşüncesinin gelişimi

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Düşünmek savaşmaktır. Bir nesil uğruna, bir millet uğruna, bir medeniyet uğruna savaşmak.

📙📙 Mağaradakiler l Cemil Meriç

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Her kitap yarımdır. Kitabı insanlık yazar. Ne mutlu ona bir hece ekleyebilene.

📙📙 Jurnal l Cemil Meriç

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