Kültür temsilcisi: Cemil Meriç'in kaleminden 33 alıntı

Bir çağın vicdanı olan Cemil Meriç, düşünce dünyasıyla yalnızca kendi dönemini değil, ardından gelen nesilleri de etkiledi. Başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araştırmalar yapıp yazılar kaleme aldı. Gözlerini kaybettiğinde 38 yaşındaydı ve yaşadığı bu elim hadise kitaplardan uzaklaşmasına engel olmadı. Cemil Meriç, hayatını "münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi" olarak tanımlıyordu. Bir kültür meşalesi taşıyıcısı olan Meriç'in kaleminden 33 alıntıyı sizler için bir araya getirdik.