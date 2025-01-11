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Klasik Türk edebiyatının şairi Fuzûlî'den "Beng ü Bade"

Yayınlanma Tarihi: Ocak 11, 2025 11:48 Güncelleme Tarihi: Ocak 11, 2025 11:55

Üç ayrı dilde "Divan" yazan Fuzûlî, yazdığı beyitler ile Anadolu'nun hafızasında yer edinmiştir. Fuzûlî'nin Allah aşkını işlediği Beng ü Bade adlı eseri, 444 beyitten oluşan kısa mesnevisidir. Bir tasavvuf kitabı olan Beng ü Bade'den sizler için birbirinden manalı beyitleri bir araya getirdik.

1/20

🔹

Derler ki bir hayâldir dünya

İtibar edilmez bir rüya

Fuzûlî

Eski şiirin zirvesi: Fuzuli

2/20

🔹

Ya ver bana mihnetimce tâkat

Ya tâkatım olduğunca mihnet

Fuzûlî

3/20

🔹

Gördüm o meclis içinde bir sevgili

Kıymet gören bir güzel suretli

Pek gözde, pek ünlüydü

Lâkâbı Bâde, aslı üzümdü

Fuzûlî

4/20

🔹

Açık edeyim hikmetine deliller

Olsun sırlar mahzenine anahtar

O öyle bir şaraptır ki aklı baştan alır

Alır da gönül ibadetten habersiz kalır

Fuzûlî

5/20

🔹

Sanmayın beni anlamak kolaydır

İşlerimin sırrına akıl hayrandır

Fuzûlî

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