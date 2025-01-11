Klasik Türk edebiyatının şairi Fuzûlî'den "Beng ü Bade"
Yayınlanma Tarihi: Ocak 11, 2025 11:48 Güncelleme Tarihi: Ocak 11, 2025 11:55
Üç ayrı dilde "Divan" yazan Fuzûlî, yazdığı beyitler ile Anadolu'nun hafızasında yer edinmiştir. Fuzûlî'nin Allah aşkını işlediği Beng ü Bade adlı eseri, 444 beyitten oluşan kısa mesnevisidir. Bir tasavvuf kitabı olan Beng ü Bade'den sizler için birbirinden manalı beyitleri bir araya getirdik.
1/20
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Derler ki bir hayâldir dünya
İtibar edilmez bir rüya
Fuzûlî
5/20
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Sanmayın beni anlamak kolaydır
İşlerimin sırrına akıl hayrandır
Fuzûlî