Kelile ve Dimne'den zamanın ötesine uzanan hikayeler

◼ Kelile ve Dimne adlı iki hayvan kitabın ana kahramanlarıdır. Hikayeler, bu iki hayvandan birinin diğerine ahlak, erdem ve bilgelik dersleri verdiği diyaloglar şeklinde ilerler. Etraflarındaki hayvanlar da bu diyaloglara dahil olarak hikayelere katkıda bulunur.

◼ Kelile ve Dimne, sadece edebi bir eser olmanın ötesinde, siyaset, felsefe ve sosyoloji gibi alanlarda da önemli bilgiler içeren bir başyapıttır. Eser, yüzyıllar boyunca devlet adamları, eğitimciler ve bilginler tarafından okunmuş ve saygı görmüştür.