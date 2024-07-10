Kelile ve Dimne'den zamanın ötesine uzanan hikayeler
Kelile ve Dimne'den zamanın ötesine uzanan hikayeler
"Kelile ve Dimne," binlerce yıl öncesine dayanan ve günümüze kadar ulaşan zamanın ötesindeki hikayelerin kaynağıdır. Hint ve İran kültüründen beslenen eser, insan doğasının derinliklerine inen öyküleriyle tanınır. Kelile ve Dimne, dostluk, ihanet, bilgelik, ve insanoğlunun temel zaafları üzerine dokunan masallarıyla dikkat çeker. Her bir öykü, zamanın ve mekanın ötesine geçerek evrensel gerçekliklere ve insanlık tarihine ışık tutar. Eser, felsefi derinliği ve eşsiz anlatımıyla okuyucuları geçmişten günümüze etkilemeye devam etmiştir. Kelile ve Dimne hikayelerinden seçilen ve insanın içsel dünyasına yolculuk yapmasını sağlayan alıntıları sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 10.07.2024
16:15
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
16:36