Arama

Menu

Kelile ve Dimne'den zamanın ötesine uzanan hikayeler

"Kelile ve Dimne," binlerce yıl öncesine dayanan ve günümüze kadar ulaşan zamanın ötesindeki hikayelerin kaynağıdır. Hint ve İran kültüründen beslenen eser, insan doğasının derinliklerine inen öyküleriyle tanınır. Kelile ve Dimne, dostluk, ihanet, bilgelik, ve insanoğlunun temel zaafları üzerine dokunan masallarıyla dikkat çeker. Her bir öykü, zamanın ve mekanın ötesine geçerek evrensel gerçekliklere ve insanlık tarihine ışık tutar. Eser, felsefi derinliği ve eşsiz anlatımıyla okuyucuları geçmişten günümüze etkilemeye devam etmiştir. Kelile ve Dimne hikayelerinden seçilen ve insanın içsel dünyasına yolculuk yapmasını sağlayan alıntıları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 10.07.2024 16:15 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 16:36
  • 1
  • 23
Kökeni
Kökeni

◼ Kelile ve Dimne, Sanskritçe orijinal adı Pança-Tantra (Beş İlke) olan, fabl tarzında hikayeler barındıran kitabın Abdullah İbn el-Mukaffa tarafından Arapçaya çevrilmiş halidir.

◼ Orijinal metnin 3. yüzyılda Brahman rahibi Beydeba tarafından yazıldığı düşünülmektedir. Eser, yüzyıllar boyunca farklı dillere çevrilmiş ve birçok kültürü etkilemiştir.

KELİLE VE DİMNE HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN 10 DETAY

  • 2
  • 23
Masal kahramanları ve hikayenin önemi
Masal kahramanları ve hikayenin önemi

Kelile ve Dimne adlı iki hayvan kitabın ana kahramanlarıdır. Hikayeler, bu iki hayvandan birinin diğerine ahlak, erdem ve bilgelik dersleri verdiği diyaloglar şeklinde ilerler. Etraflarındaki hayvanlar da bu diyaloglara dahil olarak hikayelere katkıda bulunur.

Kelile ve Dimne, sadece edebi bir eser olmanın ötesinde, siyaset, felsefe ve sosyoloji gibi alanlarda da önemli bilgiler içeren bir başyapıttır. Eser, yüzyıllar boyunca devlet adamları, eğitimciler ve bilginler tarafından okunmuş ve saygı görmüştür.

  • 3
  • 23
Hikayelerin Anlatım Amacı
Hikayelerin Anlatım Amacı

Kelile ve Dimne hikayeleri, sadece eğlendirmekten öte, ahlaki dersler vermeyi ve bilgelik öğütleri sunmayı amaçlayan didaktik metinler olmalarıyla da bilinirler.

◼ Hikayelerde dürüstlük, sadakat, cesaret, adil olma gibi erdemlerin önemi vurgulanırken, açgözlülük, yalancılık, kibir gibi kötü huyların zararları anlatılır.

TARİHİN EN ÇOK OKUNAN KİTABI KELİLE VE DİMNE

  • 4
  • 23

Bana benden başka zarar veren olmadı.

📕📒📘 Kelile ve Dimne - Beydeba

  • 5
  • 23

Her gün ölmektense, bir gün ölmek daha iyidir.

📕📒📘 Kelile ve Dimne - Beydeba

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN