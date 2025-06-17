Kayıp Kitaplar: Dünya Tarihinin En Çok Aranan 10 Eseri

2 /10 Inventio Fortunata













◾ 14. yüzyılda adı bilinmeyen Oxfordlu bir Fransisken rahip Kuzey Atlantik'i gezdi. Bu büyük macera dünya edebiyatının en önemli metinlerinden birinin kaleme alınmasına sebep oldu.

◾ Rahip, Kuzey Kutbu olduğunu varsaydığı bölge de dahil olmak üzere gezdiği coğrafyayı "Inventio Fortunata" veya "Şanslı Adaların Keşfi" adlı bir kitapta anlattı.

◾ İlk defa 1360'lı yıllarda Inventio Fortunata'nın ilk nüshasını Kral III. Edward'a sundu. Kitabın kaybolmadan önce Avrupa'da beş kopyasının daha olduğu dile getirilse de metnin orijinali günümüzde mevcut değil.

◾ 1364'te başka bir Fransisken Rahip, Inventio Fortunata'nın içeriğini Jacob Cnoyen'e anlattı ve Cnoyen de kendi kitabı Itinerarium'da Inventio Fortunata hakkında bir özet yayınladı. Ama Itinerarium da kayboldu.

OSMANLI'NIN BASILAN İLK ESERLERİNDEN "KİTAB-I CİHANNÜMA"