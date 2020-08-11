İsmet Özel'in Kırk Hadis kitabından Müslümanlığa dair çarpıcı alıntılar

İsmet Özel'in yaptığı radyo konuşmalarından derlenen Kırk Hadis kitabı, bir şairin seçtiği kırk hadisi ve bu hadisler ile hayatımıza nasıl bakmamız gerektiğini anlatıyor. Ünlü şair, "Kırk Hadis" adlı eserinde, Müslüman'ın kendi kadrini, konumunu, değerini, bu dünyada nasıl bir yer işgal ettiğini bilmesi; şahsiyetini ona göre oluşturması gerektiğine işaret ediyor. Özel'in radyo konuşmalarında seçtiği hadisler üzerinden şair hassasiyeti ve mütefekkir kişiliğiyle Müslümanlığı yorumlaması, kitaba da samimi bir üslup katmıştır. İşte İsmet Özel'in Kırk hadis kitabından Müslümanlığa, bir Müslüman'ın nasıl olması gerektiğine dair en çarpıcı alıntılar…