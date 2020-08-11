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İsmet Özel'in Kırk Hadis kitabından Müslümanlığa dair çarpıcı alıntılar

İsmet Özel'in yaptığı radyo konuşmalarından derlenen Kırk Hadis kitabı, bir şairin seçtiği kırk hadisi ve bu hadisler ile hayatımıza nasıl bakmamız gerektiğini anlatıyor. Ünlü şair, "Kırk Hadis" adlı eserinde, Müslüman'ın kendi kadrini, konumunu, değerini, bu dünyada nasıl bir yer işgal ettiğini bilmesi; şahsiyetini ona göre oluşturması gerektiğine işaret ediyor. Özel'in radyo konuşmalarında seçtiği hadisler üzerinden şair hassasiyeti ve mütefekkir kişiliğiyle Müslümanlığı yorumlaması, kitaba da samimi bir üslup katmıştır. İşte İsmet Özel'in Kırk hadis kitabından Müslümanlığa, bir Müslüman'ın nasıl olması gerektiğine dair en çarpıcı alıntılar…

Giriş Tarihi: 11.08.2020 09:25
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Tevazu, kibrin zıddıdır. Nedir tevazu? Tevazu, yerini bilmektir

📌İsmet Özel'in radyo programındaki konuşmalarından derlenen Kırk Hadis kitabının okuyucuya söyleyeceği pek çok şey vardır. Fakat ne yazık ki bu kitap, hak ettiği ilgiyi görememiştir. Kitap, "Yaratılmış biri olarak hiçbir şeyin hakkını verdiğimden emin değilim" diyen bir şairin, İslam'ı anlama ve Müslümanca yaşama gayretini gözler önüne serer.

İsmet Özel kimdir?

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Sanmayın ki bunalım Müslümanı ye'se sürükler. Bunalım Müslümanı Allah'a teslimiyet itibariyle gayrete sevk eder.

📌İsmet Özel'in hadislere yaklaşımı, verdiği değer ve hadisler karşısında gösterdiği tevazu bilhassa kitabı değerli kılan özellikler arasındadır.

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Biraz daha dünya mı, biraz daha ahiret mi ?

📌Özel'e göre, Kur'ân ve Sünnet dediğimiz zaman bir bütünden bahsederiz; "Kur'ân'sız da Sünnet olmaz, Kur'ân varsa Sünnet vardır." kitaptaki yorumlarında şair, bu düşüncesinden yola çıkarak bir fikri zemin oluşturmuştur.

İsmet Özel, Sezai Karakoç ve Rasim Özdenören'den unutulmaz alıntılarla İslam

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Mü'minin işi taaccübe şayandır. Zira işinin hepsi onun için hayırlıdır.

📌Özel'in Kırk Hadis kitabında yazmış oldukları okunduğunda, ümmet âlimlerinin, sünnetle ilgili korumuş oldukları sınırlar ve gösterdikleri hassasiyet açıkça görülmektedir.

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Dünyada, bizim hissiz bir şekilde yaklaştığımız sıradan durumlar, pekâlâ hayranlık derecesinde derin anlamlara sahip olabilir.

📌 Ünlü şair, ele aldığı hadisleri açıklarken önce hadisle ilgili yanlış kanaatler varsa onları gözler önüne sermiş ardından Müslümanların zihninde oluşabilecek yanlış çıkarımları ortadan kaldırmaya yönelik yorumlamalarda bulunmuştur.

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