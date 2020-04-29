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İsmet Özel'den her satırı hafızalarda yer edinen 30 alıntı

Edebiyatımızın yaşayan en önemli kalemlerinden biri olan İsmet Özel sadece şair değil, düşünür kimliğiyle de her zaman ön plana çıktı. Düşüncesinde, şiirinde, varoluşunda devamlılık olan ender yazarlardan biri oldu. 1963 yılında yayımladığı ilk şiirlerinden itibaren, şiiri biçimlendiren ve kendine has bir patika çizen İsmet Özel'den her satırı hafızalarda yer edinen 30 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 29.04.2020 01:05 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 09:52
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"Keşke aramızdaki mesafeler sadece kilometrelerle ölçülebilen cinsten ibaret olsaydı."

I İsmet Özel - Erbain

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  • 31

''Kalbinden başka yeri olmayan vurulacak.''

I İsmet Özel - Bir Yusuf Masalı

  • 3
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''Kafa karışıklığı iyidir, insan bir kafası olduğunu anlar.''

I İsmet Özel - Erbain

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''Hiçbir şey söylemeyen sözlere varmak için, her şeyin sonuna kadar söylenmesi gerekti.''

I İsmet Özel - Faydasız Randevu

  • 5
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''Gerçekler acıdır derler de hakikatin tadını söylemezler.''

I İsmet Özel - Tahrir Vazifeleri

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