İsmet Özel'den Bir Yusuf Masalı
Yayınlanma Tarihi: Şubat 15, 2025 10:32 Güncelleme Tarihi: Şubat 15, 2025 10:32
Fikir dünyasının müstesna yazar-şairlerinden biri olan İsmet Özel, birbirinden kıymetli eserler kaleme almıştır. Özel, Bir Yusuf Masalı adlı eserini 1967 senesinde yazmaya karar vermiştir. Yazar bu kitabının her cümlesinde, hayal dünyası ve kelime hazinesinin zenginliğini cesurca göstermiş. Özel eserinde evvela kitabın başında birkaç bağımsız şiir ile yüreklerimizi ısındırıp ardından Hz. Yusuf ile bir yolculuğa çıkarıyor. İşte, sizlere " Bir Yusuf Masalı"ndan altı çizili cümleler...
1/20
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Bir çift göz, bir yumruk yürek arasında darma dumandık.
İSMET ÖZEL
5/20
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Şimdi tekrar ne yapsam dedirtme bana Yarabbi
Taşınacak suyu göster, kırılacak odunu
Kaldı bu silinmez yaşamak suçu üzerimde…
İSMET ÖZEL