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İskender Pala'nın kaleminden "Mihmandar"

Yayınlanma Tarihi: Aralık 13, 2024 10:22 Güncelleme Tarihi: Aralık 13, 2024 12:40

İskender Pala, eserleriyle okurlarının üzerinde derin bir tesir bırakır. Pala, yazar ve divan edebiyatı araştırmacısıdır. Yazar, "Mihmandar" adlı kitabında Eyyub el-Ensari'nin yaşayışını ele almış, İstanbul'un fethinin neden önemli olduğu konusunu da işlemiştir. İşte, sizler için İskender Pala'nın "Mihmandar" eserinden en çarpıcı cümleleri bir araya getirdik.

1/20

🔸

Akıllı adam dilindekini kalbine götüren; ahmak adam da kalbindekindeki diline getirendir.

İskender Pala

Sadettin Ökten'in kaleminden "Yahya Kemal'den Bugüne İstanbul"

2/20

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Azıcık sabret, Allah belki sana bir yol arkadaşı ihsan eder, hele sabret!

İskender Pala

3/20

🔸

Kendini yücelten alçaltılır, kendini alçaltan yüceltilir.

İskender Pala

4/20

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"Gerçek nedir? " sorusunu işte o zaman sormaya başlamıştım kendime. Gerçek, zulme uğradığında bile dosdoğru olmaktı.

İskender Pala

5/20

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Buruk kalplerle çıkıp çıkıp gitmişler.

İskender Pala

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