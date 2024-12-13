İskender Pala'nın kaleminden "Mihmandar"
Yayınlanma Tarihi: Aralık 13, 2024 10:22 Güncelleme Tarihi: Aralık 13, 2024 12:40
İskender Pala, eserleriyle okurlarının üzerinde derin bir tesir bırakır. Pala, yazar ve divan edebiyatı araştırmacısıdır. Yazar, "Mihmandar" adlı kitabında Eyyub el-Ensari'nin yaşayışını ele almış, İstanbul'un fethinin neden önemli olduğu konusunu da işlemiştir. İşte, sizler için İskender Pala'nın "Mihmandar" eserinden en çarpıcı cümleleri bir araya getirdik.
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Akıllı adam dilindekini kalbine götüren; ahmak adam da kalbindekindeki diline getirendir.
İskender Pala
Sadettin Ökten'in kaleminden "Yahya Kemal'den Bugüne İstanbul"
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Buruk kalplerle çıkıp çıkıp gitmişler.
İskender Pala