İnsanlığa dair altı çizili satırlar
Yayınlanma Tarihi: Şubat 13, 2025 12:04 Güncelleme Tarihi: Şubat 13, 2025 12:04
Canlılar içinde, davranışları üzerinde düşünme kapasitesine sahip tek varlık, insandır. İnsanoğlu tesadüfen değil, Allah Teala'nın (CC) yoktan var kıldığı, biricik kuludur. Kudsi hadiste şöyle buyrulmuştur; "Ben bir kulumu sevdiğimde, onun gören gözü, işiten kulağı olurum..." Sizlere insanlığa dair altı çizili satırlar derledik.
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Ey ruhum sakın umutsuzluğa düşme! Umulur ki o güzel günler, tersleyen değil, hoş karşılayan, güler yüzle yeniden gelecektir... Öyleyse ey ruhu soylu! Güzelce sabretmesini bil.
İbn Hazm - Güvercin Gerdanlığı
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Aşk, şakayla karışık bir sevgiyle başlar, sonunda ciddi bir duruma dönüşür.
İbn Hazm - Güvercin Gerdanlığı
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İnsanların en şerlisi, iki yüzlü olanlarıdır.
Gazali - İhyâ-u Ulûmi'd-Dîn