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İnsanlığa dair altı çizili satırlar

Yayınlanma Tarihi: Şubat 13, 2025 12:04 Güncelleme Tarihi: Şubat 13, 2025 12:04

Canlılar içinde, davranışları üzerinde düşünme kapasitesine sahip tek varlık, insandır. İnsanoğlu tesadüfen değil, Allah Teala'nın (CC) yoktan var kıldığı, biricik kuludur. Kudsi hadiste şöyle buyrulmuştur; "Ben bir kulumu sevdiğimde, onun gören gözü, işiten kulağı olurum..." Sizlere insanlığa dair altı çizili satırlar derledik.

1/20

Ey ruhum sakın umutsuzluğa düşme! Umulur ki o güzel günler, tersleyen değil, hoş karşılayan, güler yüzle yeniden gelecektir... Öyleyse ey ruhu soylu! Güzelce sabretmesini bil.

İbn Hazm - Güvercin Gerdanlığı

İmam gazali'nin 30 hikmetli öğüdü

2/20

Ateş de küçük kıvılcımlarla başlamaz mı? En ciddi şeylerin temelinde, en önemsiz şeyler vardır ve zaten küçük çekirdekten doğar kocaman bir ağaç.

İbn Hazm - Güvercin Gerdanlığı

3/20

Aşk, şakayla karışık bir sevgiyle başlar, sonunda ciddi bir duruma dönüşür.

İbn Hazm - Güvercin Gerdanlığı

İmam gazali'nin kaleminden islam ahlakı

4/20

Anne-baba çocuğunu bol nimete, süse ve refaha alıştırmamalıdır. Yoksa büyüyünce ömrünü bunları elde etmeye çalışmakla zayi eder.

Gazali- İhyâ-u Ulûmi'd-Dîn

5/20

İnsanların en şerlisi, iki yüzlü olanlarıdır.

Gazali - İhyâ-u Ulûmi'd-Dîn

Üzerine kuş konmayan cami

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