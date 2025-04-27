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Hüzne dair altı çizili satırlar

Yayınlanma Tarihi: 27.04.2025 17:07

Herkesin kesintisiz mutlu olmaya ya da mutluymuş gibi görünmeye şartlandığı bir çağda keyifsizlik hali "minör depresyon" adını almaktadır. Hüznün doya doya yaşanması pek mümkün görünmüyor artık. Kemal Sayar, "hüzün bize dünyanın faniliğini, şeylerin gelip geçiciliğini öğreten görkemli bir misafir olduğunu" tüm eserlerinde vurguluyor. Sizlere Kemal Sayar'ın kaleminden hüzne dair satırlar derledik.

1/20

🔹

Hüzün bize hayatın kırılganlığını, dünyanın faniliğini, şeylerin gelip geçiciliğini öğreten görkemli bir misafirdir.

Kemal Sayar

ZİYA OSMAN SABA'DAN ALINTILAR: DÜNYADAKİ HER ŞEY: ÜMİT, TESELLİ

2/20

🔹

İnsanın evi anlaşıldığı yerdir.

Kemal Sayar

3/20

🔹

Bazı kapılar içeriden açılır. Çağrılmadığın kapıda bekleme.

Kemal Sayar

FERİDÜDDİN ATTAR'DAN BU SOYUT NAKIŞ NEDİR?

4/20

🔹

Hayat bize, bizim sandığımız şeylerin aslında bizim olmadığını öğretir.

Kemal Sayar

5/20

🔹

Senden sonra çok yağmur yağdı.

Kemal Sayar

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