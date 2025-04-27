Hüzne dair altı çizili satırlar
Yayınlanma Tarihi: 27.04.2025 17:07
Herkesin kesintisiz mutlu olmaya ya da mutluymuş gibi görünmeye şartlandığı bir çağda keyifsizlik hali "minör depresyon" adını almaktadır. Hüznün doya doya yaşanması pek mümkün görünmüyor artık. Kemal Sayar, "hüzün bize dünyanın faniliğini, şeylerin gelip geçiciliğini öğreten görkemli bir misafir olduğunu" tüm eserlerinde vurguluyor. Sizlere Kemal Sayar'ın kaleminden hüzne dair satırlar derledik.
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Hüzün bize hayatın kırılganlığını, dünyanın faniliğini, şeylerin gelip geçiciliğini öğreten görkemli bir misafirdir.
Kemal Sayar
ZİYA OSMAN SABA'DAN ALINTILAR: DÜNYADAKİ HER ŞEY: ÜMİT, TESELLİ
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Bazı kapılar içeriden açılır. Çağrılmadığın kapıda bekleme.
Kemal Sayar