Hangi edebiyatçı, neden hapis cezası aldı?

Kısakürek, "Din esasına bağlı cemiyet kurmak", "Hükümetin Manevi Şahsiyetini Tahkir", "Türklüğü hakaret" suçlamalarıyla duruşmalara çıktı.

8 Temmuz 1981 tarihinde "Atatürk'ün manevi şahsına hakaret" suçundan hüküm giydi. Karar Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onaylandı. Bilirkişi, davaya konu olan "Vatan Haini Değil, Büyük Vatan Dostu Sultan Vahidüddin" adlı kitabın herhangi bir suç unsuru teşkil etmediğini içeren bir rapor verdi.

Bu rapora rağmen Necip Fazıl, "Atatürk'e hakaret etmeye meyilli olmak" gerekçesiyle mahkûm edildi. 79 yaşında aramızdan ayrılan "Sultan-uş Şuara", vefat etmeseydi kesinleşen hapis cezası için cezaevine girecekti.

Nurettin Topçu ve Necip Fazıl nasıl barıştı?