Hangi edebiyatçı, neden hapis cezası aldı?
Necip Fazıl Kısakürek, Vahdeddin hakkında 8 yıl önce kaleme aldığı bir kitap nedeniyle hapis cezası almıştı. Bilirkişi raporuna göre suçu olmamasına rağmen hapis cezasına mahkum edilen Necip Fazıl, 79 yaşında vefat etmeseydi, bu cezası nedeniyle hapis yatacaktı. Üstad Necip Fazıl'dan, Sabahattin Ali'nin kitabını hediye ettiği için 13 yıl hapis yatan Kemal Tahir'e, Eşref Edip'ten Maksim Gorki okuduğu için hüküm giyen Orhan Kemal'e, hapis cezası alan edebiyatçıları derledik.
Giriş Tarihi: 29.10.2020
18:13
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020
18:18
NECİP FAZIL 27 MAYIS’IN ARDINDAN TUTUKLANDI
1947'de
"Abdülhamid'in Ruhaniyetinden İstimdat" başlıklı Rıza Tevfik'e ait bir şiirin neşri sebebiyle Büyük Doğu mahkeme kararıyla kapatıldı; kendisi de tutuklanarak hapse atıldı. "Türklüğe Hakaret"ten yargılandı. 1 ay 3 gün tutuklu kalan Çile şairi, 1957'de 8 ay hapis yattı.
1964'te Adnan Menderes için kaleme aldığı
"Zeybeğin Ölümü" şiirinden dolayı takibata uğrayan Necip Fazıl, 1968'de "Vahidüddin" adlı eserini kaleme aldı. Bugün gazetesinde tefrika edip ilk baskısını yaptıktan sonra tekrar takibata uğrayan Necip Fazıl'ın kitapları toplatıldı. Mahkeme ise beraat kararı verdi.
BİLİRKİŞİ RAPORUNA RAĞMEN MAHKÛM EDİLDİ
Kısakürek,
"Din esasına bağlı cemiyet kurmak", "Hükümetin Manevi Şahsiyetini Tahkir", "T ürkl üğü hakaret " suçlamalarıyla duruşmalara çıktı.
8 Temmuz 1981 tarihinde
"Atat ürk' ün manevi şahs ına hakaret" suçundan hüküm giydi. Karar Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onaylandı. Bilirkişi, davaya konu olan "Vatan Haini Değil, Büyük Vatan Dostu Sultan Vahidüddin" adlı kitabın herhangi bir suç unsuru teşkil etmediğini içeren bir rapor verdi.
Bu rapora rağmen Necip Fazıl,
"Atatürk'e hakaret etmeye meyilli olmak" gerekçesiyle mahkûm edildi. 79 yaşında aramızdan ayrılan "Sultan-uş Şuara", vefat etmeseydi kesinleşen hapis cezası için cezaevine girecekti.
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EŞREF EDİP ÇIRILÇIPLAK HALDE SOĞUK HÜCREDE TUTULDU
Ankara İstiklal Mahkemesi'ne gönderildiğinde neden gözaltına alındığını bilmeyen Eşref Edip, Cebeci Tutukevi'nde kendi ifadesiyle
"çır ıl çıplak halde, so ğuk ve rutubetli ta ş duvarlar aras ında " aylarca tutuldu. Diyarbakır İstiklal Mahkemesi'ne gönderildikten sonra, Sebilürreşâd'ın yayımını durdurmak şartıyla 13 Eylül 1925'te serbest bırakıldı.
Yazdığı yazılar ve Ahmet Emin Yalman'la yaptığı yazılı tartışmalar yüzünden Malatya Olayı (
Yalman 'ın silahl ı sald ır ıda yaralanmas ı) sonrasında tutuklandı. Son yargılanması ise 1967'de Bugün gazetesinde yayımlandıktan sonra kitap haline getirilen "Kara Kitap " adlı eseri sebebiyle oldu ve beraatla sonuçlandı. Eşref Edip, 15 Aralık 1971'de vefat etti.
KEMAL TAHİR HEDİYE ETTİĞİ KİTAP NEDENİYLE 13 YIL HAPİS YATTI
Kemal Tahir, Hikmet Kıvılcımlı ve Nâzım Hikmet'in aralarında olduğu 17 kişiyle beraber,
"kom ünizm yoluyla askeri isyana tahrik ve te şvik " suçlamasıyla 14 Haziran 1938'de tutuklandı. Yavuz kruvazöründe, Almanların domuzları besledikleri deniz seviyesinin altındaki sintine bölümüne konuldu.
"Bahriye Olayı " diye adlandırılan bu dava sebebiyle, Donanma Komutanlığı Mahkemesi'nde yargılanan Kemal Tahir, 15 yıl ağır hapis cezası aldı. İlginç olan ise duruşmaların devam ettiği süreçte Sabahattin Ali'nin kitaplarının serbestçe satılıyor olmasıydı.
Kemal Tahir, 1950 yılında çıkan aftan yararlanarak serbest kaldı.
"Esir Şehrin İnsanlar ı"nı 13 yılını geçirdiği cezaevlerinde kaleme aldı. 21 Nisan 1973'te geçirdiği bir kalp krizi sonucu, 63 yaşında vefat etti.
Edebiyatçılar birbirlerini nasıl anlattılar?
NAZIM HİKMET’İN HAPİS CEZASI NASIL 35 YILA ÇIKARILDI?
Türkiye'ye döndüğü 1924 yılında Aydınlık dergisinde yayınlanan yazı ve şiirleri sebebiyle Ankara İstiklal Mahkemesi, hakkında 15 yıl hapis isteyince tekrar Sovyetler Birliği'ne gitti.
1928'de çıkan aftan yararlanarak İstanbul'a geldi ve Resimli Ay dergisinde yazı hayatına devam etti. Harp Okulu Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde 15 yıl mahkûmiyet aldı. Kemal Tahir'le birlikte yargılandığı
"Bahriye Olay ı" davasında ise 20 yıl ceza aldı. İki ceza birleştirildi ve toplam 35 yıl böylece 28 yıl 4 aya indi.