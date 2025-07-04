Halil Cibran’ın mektupları

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Bunların arasında, bizim şarkılarımız ötesinde seslere geçirilemeyecek ve makamlara dökülemeyecek şarkıların olduğunu bilen var mı? Bunların arasında sizin hüzünlerimizin zevkini ve zevkimizin hüznünü bilen biri var mıdır?

Halil Cibran

ÇAĞININ SESİ OLAN HALİL CİBRAN ESERLERİNDEN ALINTILAR