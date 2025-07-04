Halil Cibran'ın mektupları
Yayınlanma Tarihi: 04.07.2025 09:40 Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 10:48
Sanatın pek çok dalı ile yakından ilgilenen ve eser veren Halil Cibran, kimseye içini açamayan bir neslin tercümanı olmuş bir isimdi. Dizeleri ile kalplere dokunan, düşünceleri ile insanları yönlendiren Cibran'ın eserleri onlarca dile çevrilerek farklı coğrafyalarda karşılık bulmuştu. Halil Cibran'ın mektuplarında gizli kalan noktaları araştırdık. İşte, Halil Cibran'ın mektuplarından altı çizili cümleler...
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Hiç bu kadar acı çekmemiştim, bir canlının benim çektiğim bunca acılara katlanmaya gücünün yetebileceğini hiçbir kitapta okumadım.
Halil Cibran
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Büyük acılar insanı arıtır.
Halil Cibran
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Her ruhun bir mevsimi vardır Mey; ruhun kışı ne baharı gibidir ne de yazı sonbaharı gibi.
Halil Cibran
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Bunların arasında, bizim şarkılarımız ötesinde seslere geçirilemeyecek ve makamlara dökülemeyecek şarkıların olduğunu bilen var mı? Bunların arasında sizin hüzünlerimizin zevkini ve zevkimizin hüznünü bilen biri var mıdır?
Halil Cibran
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Ben bir pusum Mey; her şeyi örten, ancak hiçbir zaman bir araya getirmeyen bir pus. Ben yağmur suyu haline dönmeyen bir pusum.
Halil Cibran