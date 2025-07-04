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Halil Cibran'ın mektupları

Yayınlanma Tarihi: 04.07.2025 09:40 Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 10:48

Sanatın pek çok dalı ile yakından ilgilenen ve eser veren Halil Cibran, kimseye içini açamayan bir neslin tercümanı olmuş bir isimdi. Dizeleri ile kalplere dokunan, düşünceleri ile insanları yönlendiren Cibran'ın eserleri onlarca dile çevrilerek farklı coğrafyalarda karşılık bulmuştu. Halil Cibran'ın mektuplarında gizli kalan noktaları araştırdık. İşte, Halil Cibran'ın mektuplarından altı çizili cümleler...

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Hiç bu kadar acı çekmemiştim, bir canlının benim çektiğim bunca acılara katlanmaya gücünün yetebileceğini hiçbir kitapta okumadım.

Halil Cibran

HALİL CİBRAN'DAN HAYATA DAİR DÜŞÜNDÜREN ALINTILAR

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Büyük acılar insanı arıtır.

Halil Cibran

HALİL CİBRAN'IN KALEMİNDEN 'ERMİŞİN BAHÇESİ'

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Her ruhun bir mevsimi vardır Mey; ruhun kışı ne baharı gibidir ne de yazı sonbaharı gibi.

Halil Cibran

HALİL CİBRAN'IN 'AFORİZMALAR'INDAN ÇARPICI ALINTILAR

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Bunların arasında, bizim şarkılarımız ötesinde seslere geçirilemeyecek ve makamlara dökülemeyecek şarkıların olduğunu bilen var mı? Bunların arasında sizin hüzünlerimizin zevkini ve zevkimizin hüznünü bilen biri var mıdır?

Halil Cibran

ÇAĞININ SESİ OLAN HALİL CİBRAN ESERLERİNDEN ALINTILAR

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Ben bir pusum Mey; her şeyi örten, ancak hiçbir zaman bir araya getirmeyen bir pus. Ben yağmur suyu haline dönmeyen bir pusum.

Halil Cibran

HALİL CİBRAN'IN KALEMİNDEN "GEZGİN"

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