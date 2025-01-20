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Halil Cibran'ın kaleminden 'Ermişin Bahçesi'

Yayınlanma Tarihi: Ocak 20, 2025 12:22 Güncelleme Tarihi: Ocak 20, 2025 12:26

Hem ressam hem şair hem de filozof olan Halil Cibran, dünyaca geniş yankı uyandıran bir kaleme sahiptir. Cibran'ın en sevilen yapıtı Ermiş'in devamı olan Ermişin Bahçesi eseri, onun vefatından sonra 1933'te yayımlanmıştır. Halil Cibran'ın kaleminden 'Ermişin Bahçesi' eserinden sizlerde iz bırakacak altı çizili satırlar derledik.

1/15

Kim seni sağır ve dikkatsiz yerine koyabilir, senin anlamadığın bir dille sana sesleniyorsa?

Ermişin Bahçesi - Halil Cibran

2/15

Sessizliğinde bir savaş vardı.

Ermişin Bahçesi - Halil Cibran

3/15

...ruhu da yağmur yüklü bir buluta benziyordu.

Ermişin Bahçesi - Halil Cibran

4/15

Kalplerimiz dertli ve anlam arayışında.

Ermişin Bahçesi - Halil Cibran

5/15

...ayrılmak aklın yitip gitmesinden başka bir şey değildir.

Ermişin Bahçesi - Halil Cibran

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