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Halil Cibran'dan hayata dair düşündüren alıntılar

Şiirleri yirmiden fazla dile çevrilmiş olan Halil Cibran'ın aynı zamanda başarılı bir ressam olduğunu biliyor muydunuz? Yaşadığı dönemde ve günümüzde, felsefesi ile derin izler bırakan Halil Cibran, kuşkusuz çağımızın yetiştirdiği en önemli düşünür ve şairlerden biridir. Lübnanlı yazar, şair ve ressam olan Cibran, milyonlarca insan tarafından çağının dahisi olarak kabul edilir. Eserleri ve düşünceleri dünya üzerinde geniş yankı uyandıran Halil Cibran'dan hayata dair düşündüren alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 03.08.2020 07:50 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 09:22
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Halil Cibran - Ermiş
Halil Cibran - Ermiş

"Haklıyı haksızdan, iyiyi kötüden ayıramazsınız. Nasıl ki siyah ve beyaz iplikler birlikte dokunuyorsa, onlar da güneşin yüzüne karşı yan yana dururlar."

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Halil Cibran - Ermiş

Dünyanın en çok okunan üçüncü ozanı: Halil Cibran

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Halil Cibran - Ermişin Bahçesi
Halil Cibran - Ermişin Bahçesi

"Çoğunlukla geceyi dinlenme zamanı olarak düşünüp konuşuyorsunuz ancak gerçekte gece arama ve bulma zamanıdır."

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Halil Cibran - Ermişin Bahçesi

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Halil Cibran - Kırık Kanatlar
Halil Cibran - Kırık Kanatlar

Aynı duyguyu paylaşan kederli ruhlar birbirleriyle karşılaştıklarında huzur bulurlar.

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Halil Cibran - Kırık Kanatlar

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Halil Cibran - Ermiş
Halil Cibran - Ermiş

"Pişmanlık geceleri davetsiz bir şekilde gelir, insanlar uykularından uyanıp kendilerine baksınlar diye."

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Halil Cibran - Ermiş

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Halil Cibran / Kum Ve Köpük
Halil Cibran / Kum Ve Köpük

"Sadece bir keresinde dilsiz kaldım. Biri bana; "Kimsin sen?" diye sorduğunda."

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Halil Cibran / Kum Ve Köpük

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