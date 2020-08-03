Halil Cibran'dan hayata dair düşündüren alıntılar

Şiirleri yirmiden fazla dile çevrilmiş olan Halil Cibran'ın aynı zamanda başarılı bir ressam olduğunu biliyor muydunuz? Yaşadığı dönemde ve günümüzde, felsefesi ile derin izler bırakan Halil Cibran, kuşkusuz çağımızın yetiştirdiği en önemli düşünür ve şairlerden biridir. Lübnanlı yazar, şair ve ressam olan Cibran, milyonlarca insan tarafından çağının dahisi olarak kabul edilir. Eserleri ve düşünceleri dünya üzerinde geniş yankı uyandıran Halil Cibran'dan hayata dair düşündüren alıntılar derledik.