Dünyanın en çok okunan üçüncü ozanı: Halil Cibran

Bunun üzerine babası Lübnan'da kalırken annesi 12 yaşındaki Cibrân'ı ve diğer çocuklarını alıp 1895 yılında Boston'a göçtü. Cibrân burada 2,5 yıl devam ettiği resmî bir okulda İngilizce öğrendi.

Bu sırada şiir, tiyatro, resim gibi güzel sanatların icra edildiği kültür merkezleriyle ilişkisini sürdürdü. Florance Beers ile ve onun aracılığıyla resim sanatçısı Fred Holland Day ile tanışma imkânı buldu.

Halil Cibran'dan 25 alıntı