Dünyanın en çok okunan üçüncü ozanı: Halil Cibran
Halil Cibran, ressam, şair ve filozof olarak dünyada geniş yankı uyandıran bir isim. Çağının dâhisi olarak kabul edilen Cibran'ın dizeleri ve düşünceleri pek çok insanı etkiledi; şiirleri yirmiden fazla dile çevrildi. Halil Cibran, geçtiğimiz yüzyılın dünyasında Shakespeare ve Lao Tzu ile beraber en çok okunan üçüncü ozan olarak anıldı. Ardında sekizi İngilizce, sekizi Arapça olarak kaleme aldığı eserleri bırakan Halil Cibran'ın yaşamını derledik.
Giriş Tarihi: 07.01.2020
09:13
Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
08:59
6 Ocak 1883 tarihinde Lübnan'ın Kadîşâ vadisi yakınlarındaki Bişerrî kasabasında doğdu.
Ataları 16'ıncı yüzyılda Suriye'den göç ederek önce Ba'lebek'e, ardından Betrûn'a bağlı Beş'ale köyüne, daha sonra 1672'de de Bişerrî'ye göç etmişti.
KÜÇÜK YAŞLARDA RESME OLAN YETENEĞİ FARK EDİLDİ
Cibrân 5 yaşında iken Bişerrî'deki Saint Elişa Okulu'na girdi. Burada resme olan yeteneği fark edilerek tabip Selîm ed-Dâhir rehberliğinde resim çizmeye başladı.
Vergi toplama görevini yürüten babası Halîl, bir arkadaşı zimmetine para geçirdiği iddiasıyla tutuklanınca onunla birlikte hapse atıldı, malları müsadere edildi, sonuçta ailenin huzuru bozuldu.
İNGİLİZCE’Yİ BOSTON’A GÖÇTÜKTEN SONRA ÖĞRENDİ
Bunun üzerine babası Lübnan'da kalırken annesi 12 yaşındaki Cibrân'ı ve diğer çocuklarını alıp 1895 yılında Boston'a göçtü. Cibrân burada 2,5 yıl devam ettiği resmî bir okulda İngilizce öğrendi.
Bu sırada şiir, tiyatro, resim gibi güzel sanatların icra edildiği kültür merkezleriyle ilişkisini sürdürdü. Florance Beers ile ve onun aracılığıyla resim sanatçısı Fred Holland Day ile tanışma imkânı buldu.
Halil Cibran'dan 25 alıntı
ARAPÇA ÖĞRENME İSTEĞİYLE BEYRUT’A DÖNDÜ
1897'de lise öğrenimi için bir akşam okuluna girdiyse de ardından Arapça öğrenme isteğiyle Beyrut'a döndü.
Abdullah el-Bustânî, Saîd eş-Şertûnî ve Hûrî Yûsuf el-Haddâd gibi önemli kişilerin ders verdiği el-Hikme Enstitüsü'nde Arapça öğrenimine başladı.
ŞİİR VE RESİM DENEMELERİ BU DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİ
Fen bilimlerinde, ayrıca din, mitoloji gibi sosyal bilimlerde kendini yetiştirmeye çalıştı. Ressam ve heykeltıraş Yûsuf el-Huveyk ile dostluk kurması, yazdığı bazı şiirlerini yayımlaması ve resim çizme denemeleri de bu dönemde oldu.
Thomas Bulfinch, Archibald Lampman ve Clara E. Clement'in mitolojiye dair İngilizce eserleriyle İnciller'in Arapça tercümelerini bu sırada inceledi.