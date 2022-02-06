Halil Cibran'ın kült eseri: Meczup

Ana dilinin yanında İngilizce olarak da eserler kaleme alan Halil Cibran, yirminci yüzyıl içerisinde en çok okunan yazarlar arasındadır. Resim ve felsefeye büyük bir yatkınlık ve ilgi duyan şair, eserleri ile dünya çapında bir şöhrete sahip oldu. Yirmiden fazla dile çevrilen eserleri ile tüm dünyada okuyucular edinen Cibran, hayatı boyunca kuvvetli sözlerin adamı oldu. Sizler için Cibran'ın öne çıkan eseri Meczup'tan çarpıcı ve sarsıcı alıntılar derledik.