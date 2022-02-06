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Halil Cibran'ın kült eseri: Meczup

Ana dilinin yanında İngilizce olarak da eserler kaleme alan Halil Cibran, yirminci yüzyıl içerisinde en çok okunan yazarlar arasındadır. Resim ve felsefeye büyük bir yatkınlık ve ilgi duyan şair, eserleri ile dünya çapında bir şöhrete sahip oldu. Yirmiden fazla dile çevrilen eserleri ile tüm dünyada okuyucular edinen Cibran, hayatı boyunca kuvvetli sözlerin adamı oldu. Sizler için Cibran'ın öne çıkan eseri Meczup'tan çarpıcı ve sarsıcı alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 06.02.2022 16:03
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Halil Cibran’ın kült eseri: Meczup

"Görüntüm ise, üzerimde taşıdığım, beni senin merakından ve seni benim ihmalimden koruyan, özenle örülmüş bir giysiden başka bir şey değildir."

Halil Cibran

Dünyanın en çok okunan üçüncü ozanı: Halil Cibran

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Halil Cibran’ın kült eseri: Meczup

"Özgürlüğü ve huzuru buldum meczupluğumda; yalnızlığın özgürlüğünü ve anlaşılmamış olmanın huzurunu. Çünkü bizi anlayanlar içimizdeki bir şeye de egemen olurlar."

Halil Cibran

Halil Cibran'ın 'Aforizmalar'ından 30 çarpıcı alıntı

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Halil Cibran’ın kült eseri: Meczup

"Sen benim derin düşüncelerimi anlayamazsın, ben de onları anlamanı istemem. Ben denizle baş başa olmak isterim."

Halil Cibran

Halil Cibran'dan hayata dair düşündüren alıntılar

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Halil Cibran’ın kült eseri: Meczup

"Yenilgi, Yenilgim, yalnızlığım ve kimsesizliğim;
Binlerce zaferden değerlisin benim için
Ve dünyanın tüm şanından şöhretinden daha tatlısın yüreğime."

Halil Cibran

Dünyanın en çok okunan üçüncü ozanı: Halil Cibran

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Halil Cibran’ın kült eseri: Meczup

"Hapishanede bir hırsız, başka bir hırsızın güvencesi altındadır."

Halil Cibran

Halil Cibran'dan hayata dair düşündüren alıntılar

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