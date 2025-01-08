Yayınlanma Tarihi:
Ocak 08, 2025 10:43
Güncelleme Tarihi: Ocak 08, 2025 10:46
Anadolu düşüncesinin öncü isimlerinden olan Niyazi Mısri, aşk ve irfan mefhumlarını şiirlerinde eşsiz bir şekilde işlemişti. Mevlana, İbn Arabi ve Yunus Emre'nin açtığı yolun eşsiz bir takipçisi olan Mısri, kendisinden sonra gelenler tarafından bir okul olarak kabul edilmişti. Yaşadığı asırdan çağlara hitap eden Mısri, eserleriyle insanları hakikate davet eden bir elçiydi. İşte, gülizarda bir ateş Niyazi-i Mısri şiirleri...
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Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş Bürhan sorardım aslıma, aslım bana bürhan imiş
Niyazi-i Mısri
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Tende canım canda cananımdır Allah Hû diyen Dilde sırrım sırda sübhanımdır Allah Hû diyen
Niyazi-i Mısri
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Hakk'ı seven aşıkların Eğlencesi tevhîd olur Aşk oduna yanıkların Eğlencesi tevhîd olur
Niyazi-i Mısri
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Yaka yaka kül eder, her dikeni gül eder. Hakk'dan yana yol eder erenlerin halveti
Niyazi-i Mısri
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Ey garib bülbül diyârın kândedir Bir haber ver gülizârın kândedir