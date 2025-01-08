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Gülizarda bir ateş Niyazi-i Mısri şiirleri

Yayınlanma Tarihi: Ocak 08, 2025 10:43 Güncelleme Tarihi: Ocak 08, 2025 10:46

Anadolu düşüncesinin öncü isimlerinden olan Niyazi Mısri, aşk ve irfan mefhumlarını şiirlerinde eşsiz bir şekilde işlemişti. Mevlana, İbn Arabi ve Yunus Emre'nin açtığı yolun eşsiz bir takipçisi olan Mısri, kendisinden sonra gelenler tarafından bir okul olarak kabul edilmişti. Yaşadığı asırdan çağlara hitap eden Mısri, eserleriyle insanları hakikate davet eden bir elçiydi. İşte, gülizarda bir ateş Niyazi-i Mısri şiirleri...

1/20

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Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş
Bürhan sorardım aslıma, aslım bana bürhan imiş

Niyazi-i Mısri

2/20

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Tende canım canda cananımdır Allah Hû diyen
Dilde sırrım sırda sübhanımdır Allah Hû diyen

Niyazi-i Mısri

3/20

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Hakk'ı seven aşıkların
Eğlencesi tevhîd olur
Aşk oduna yanıkların
Eğlencesi tevhîd olur

Niyazi-i Mısri

4/20

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Yaka yaka kül eder, her dikeni gül eder.
Hakk'dan yana yol eder erenlerin halveti

Niyazi-i Mısri

5/20

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Ey garib bülbül diyârın kândedir
Bir haber ver gülizârın kândedir

Niyazi-i Mısri

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