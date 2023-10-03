Gönül Çalab'ın Tahtı kitabından yaşama dair alıntılar
Gönül Çalab'ın Tahtı kitabından yaşama dair alıntılar
Gönül Sada'sından Akisler dizisinin beşinci kitabı olan Gönül Çalab'ın Tahtı'nda Kemal Sayar ve Sadettin Ökten yaşama gönül gözüyle bakmaya devam ediyor. Modern dünyanın hengamesinde koşuştururken bazen de küresel akımların rüzgarıyla ruhumuzu es geçiyor, nefes almayı unutuyoruz. Ancak "Her birimizin hayatında gizli saklı hazineler var. İş onları görüp fark edebilmekte. Sadece onlara zaman ve dikkat ayırmamız gerekiyor." Sizler için Gönül Çalab'ın Tahtı kitabından alıntıları derledik.
Giriş Tarihi: 03.10.2023
15:53
Güncelleme Tarihi: 03.10.2023
16:33