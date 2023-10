Gönül Çalab'ın Tahtı kitabından yaşama dair alıntılar

📚 "Her insanda bir güzellik var ve bir tecelliyat var. Onu siz hissediyorsunuz. Adını koyamasanız bile o güzelliği görüyorsunuz, o lütfu hissediyorsunuz, an meselesi. Mutluluk an meselesi. Bir temas olur, bir kıvılcım biter. Sonra siz onun hazzını yaşarsınız. Yıllar sonra bile o haz devam eder. Zaten hayatı da rutinlerin ötesinde canlandıran, taçlandıran, ışıklandıran o anlık hazlardır."

(Sadettin Ökten-Kemal Sayar, Gönül Çalab'ın Tahtı)