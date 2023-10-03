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Gönül Çalab'ın Tahtı kitabından yaşama dair alıntılar

Gönül Sada'sından Akisler dizisinin beşinci kitabı olan Gönül Çalab'ın Tahtı'nda Kemal Sayar ve Sadettin Ökten yaşama gönül gözüyle bakmaya devam ediyor. Modern dünyanın hengamesinde koşuştururken bazen de küresel akımların rüzgarıyla ruhumuzu es geçiyor, nefes almayı unutuyoruz. Ancak "Her birimizin hayatında gizli saklı hazineler var. İş onları görüp fark edebilmekte. Sadece onlara zaman ve dikkat ayırmamız gerekiyor." Sizler için Gönül Çalab'ın Tahtı kitabından alıntıları derledik.

Giriş Tarihi: 03.10.2023 15:53 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023 16:33
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📚 "Seküler zihniyetin 'ben varım, ben çözerim, sen çözersin'i bir yere kadar. Senin üstünde bir başka bilen vardır. Biz itikat olarak bütün bilgimizin Âlim isminden geldiğine inanıyoruz."

(Sadettin Ökten-Kemal Sayar, Gönül Çalab'ın Tahtı)

Sadettin Ökten'den 100 cümle

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📚 "Her insanda bir güzellik var ve bir tecelliyat var. Onu siz hissediyorsunuz. Adını koyamasanız bile o güzelliği görüyorsunuz, o lütfu hissediyorsunuz, an meselesi. Mutluluk an meselesi. Bir temas olur, bir kıvılcım biter. Sonra siz onun hazzını yaşarsınız. Yıllar sonra bile o haz devam eder. Zaten hayatı da rutinlerin ötesinde canlandıran, taçlandıran, ışıklandıran o anlık hazlardır."

(Sadettin Ökten-Kemal Sayar, Gönül Çalab'ın Tahtı)

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📚 "İnsanlar ekranlara baktıkları zaman dikkatleri tamamen zayi oluyor ve sadece ekrana bakmak bizi de kendimize yabancılaştırıyor. Mevzuya da yabancılaştırıyor, zihin de kabul etmemeye başlıyor."

(Sadettin Ökten-Kemal Sayar, Gönül Çalab'ın Tahtı)

Sadettin Ökten'in dilinden sanat, gelenek ve medeniyet

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📚 "Dert birdir, sızlanınca iki olur" demiş irfan ehlinden birisi. Sızlanmak da insanın üzüntüsünü, kederini artırıyor."

(Sadettin Ökten-Kemal Sayar, Gönül Çalab'ın Tahtı)

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📚 "Varlık yani iç dünyamız ona ruh deyin, kalp deyin, gönül deyin, maddi hazların ötesinde bir başka hazzı da tadarsa maddi hazzın esiri olmaz."

(Sadettin Ökten-Kemal Sayar, Gönül Çalab'ın Tahtı)

Sadettin Ökten'den hayatımıza rehber olacak alıntılar

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