Feridüddin Attar'dan Cevahirname
Yayınlanma Tarihi: 26.07.2025 11:13 Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 11:21
İran'ın Nişabur şehrinde dünyaya gelen Feridüddin Attar, Fars edebiyatındaki ilk tezkire olan Tezkiretü'l Evliya ile nam salan bir alimdir. İranlı mutasavvıf, şair. hekim ve eczacı olmasından ötürü "Attâr" olarak bilinir. Dünyaca tanınan Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Şeyh Galip ve diğer mutasavvıflar tarafından övgüyle bahsedilen Feridüddin Attar, pek çok eser kaleme aldı. Yazdığı öğütler derlendi ve "Cevahirname" eseri olarak basıldı. İşte, Attar'dan ders niteliğinde öğütler.
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Unutma!
Ezelden sana bir nazar olmasaydı,
Senden sana doğru sefer de olmazdı.
Ferîdüddin Attâr
Rasim Özdenören'in "Denize Açılan Kapı" eserinden zihinlere kazınan cümleler
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Her kim kendi heveslerini ayaklar altına alırsa nefisçiği ile savaşabilir.
Ferîdüddin Attâr