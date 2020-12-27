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Fatma Bayram'dan hayat dersi veren alıntı ve sözler

İlim dünyası ile halk arasında kitaplardan oluşan bir köprü kuran Fatma Bayram, kaleme aldığı yazılarda insanların içerisinde bulunduğu durumlara hayattan ve İslam'dan örnekler vererek yol gösteriyor. Okurlarına samimi ve dostane üslupla yaklaşan Bayram, modern çağdaki toplumların içine düştüğü karamsarlık ve ait olamama duygusu hakkında uyarılarda bulunuyor: "Hep göz hizamıza bakmaktan bu içimizdeki sıkışıklık ve duvarlara çarpma duygusu. Biraz başımızı kaldırsak ne duvar göreceğiz ne de karanlık. Az yukarıda masmavi sonsuz gök ve yükselebileceğimiz sınırsız bir ufuk var." Sizler için Fatma Bayram'ın Fikriyat'taki yazılarından alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 27.12.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 17:03
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Dünya üzerinde gitmediği yer kalmamış, can sıkıntısından nereye gideceğini şaşırmış olanların haccetmek aklına bile gelmezken fasulyesini, yumurtasını satarak hac parası biriktiren, oraya varınca da mescidi ev edinen gariban insanların duyduğu aşk bizi kendine hayran bırakır.

Yolculuk Var, Fatma Bayram

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Adaletli olabilmenin önündeki en ciddi engel duygusallıktır. Bugün duygularınızın sizi yönetmesine izin vermeniz konusundaki teşviklere aldanmayın ilkelere göre değil duygulara göre davranmak insanı hakkaniyetten ve adaletten uzak tutan bir zaaftır.

Meleklerin Taşıdığı Tabut, Fatma Bayram

Meleklerin Taşıdığı Tabut yazısının devamını okumak için tıklayın

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Ne zaman ki insan başkasındaki herhangi bir vasfı takdir ediyor, işte orada aslında kalbinin iç yüzünü bize açıyor, kendini bütün açıklığı ile gösteriyor demektir.

Köylüler, Fatma Bayram

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İnsan başkasını takdir ederken elinde ölçü olarak ancak kendi karakterindeki değerler vardır. Kendinde olmayan bir vasfı başkasında da göremez. Mesela o yüzdendir, kibirden en çok kibirlilerin rahatsız olması. Kendisi kibirli olmayan kibri ya fark etmez ya da güler geçer. İşte insani meziyetlerin tamamı da böyledir.

Köylüler, Fatma Bayram

Köylüler yazısının devamını okumak için tıklayın

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Kendimi bildim bileli, içimde dağ başında bir kulübe saklıdır. Bazen beni, yanlarında, kendileriyle birlikte sananların hiç giremediği ve ben fiziken orada olduğum halde, onları dışarıda bırakıp içine girdiğim bir kulübe...

İçimizdeki Kulübe, Fatma Bayram

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