Fatma Bayram'dan hayat dersi veren alıntı ve sözler
Fatma Bayram'dan hayat dersi veren alıntı ve sözler
İlim dünyası ile halk arasında kitaplardan oluşan bir köprü kuran Fatma Bayram, kaleme aldığı yazılarda insanların içerisinde bulunduğu durumlara hayattan ve İslam'dan örnekler vererek yol gösteriyor. Okurlarına samimi ve dostane üslupla yaklaşan Bayram, modern çağdaki toplumların içine düştüğü karamsarlık ve ait olamama duygusu hakkında uyarılarda bulunuyor: "Hep göz hizamıza bakmaktan bu içimizdeki sıkışıklık ve duvarlara çarpma duygusu. Biraz başımızı kaldırsak ne duvar göreceğiz ne de karanlık. Az yukarıda masmavi sonsuz gök ve yükselebileceğimiz sınırsız bir ufuk var." Sizler için Fatma Bayram'ın Fikriyat'taki yazılarından alıntılar derledik.
Giriş Tarihi: 27.12.2020
11:29
Güncelleme Tarihi: 27.12.2020
17:03