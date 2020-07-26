Edebiyatımızın başyapıtlarından Saatleri Ayarlama Enstitüsü hakkında 10 bilgi

Ahmet Hamdi Tanpınar, zaman kavramı hakkında en çok düşünen ve eserlerinde motif olarak işleyen yazarların başında gelir. İlk defa Yeni İstanbul gazetesinde tefrika olunarak yayımlanan Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanında da "zaman" gerek sembol, gerek hayat manzarası olarak ön plânda bir yer işgal ediyor. Fakat zaman bu romanda diğer eserlerinden farklı olarak karikatür, hiciv ve ironilerle örülü bir biçimde işlenmiştir. "Hakikat şu ki Saatleri Ayarlama Enstitüsü muazzam bir karikatür oldu." cümlesini günlüklerine not eden Tanpınar'ın bu eseri, Doğu ve Batı arasında sıkışıp kalmış Türk toplumunun ve Cumhuriyet sistemindeki yeni açılan kurumların ironik bir eleştirisidir. Saatleri Ayarlama Enstitüsü hakkında en çarpıcı 10 bilgiyi derledik.